Россияне стали активно скупать акции
Число розничных инвесторов на фондовом рынке увеличивается – к 1 декабря брокерские счета на Московской бирже открыли 3,5 млн человек. С начала года это сделали 1,57 млн граждан, из них в ноябре – 273 000, подсчитала биржа. Правда, число активных игроков среди них невелико. По данным биржи, 322 000 розничных инвесторов в ноябре провели хотя бы одну сделку, только 70 000 человек проводят операции ежедневно.
Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции. В ноябре чистый приток средств (разница между суммами купленных и проданных бумаг) частных инвесторов в акции достиг максимума с начала года – 21,7 млрд руб., сообщила «Ведомостям» Мосбиржа. По ее данным, всего за январь – ноябрь 2019 г. физические лица купили российских акций на 54,7 млрд руб., что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.