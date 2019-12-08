Россияне стали активно скупать акции

Как никогда активно в последние недели физические лица инвестировали в акции. В ноябре чистый приток средств (разница между суммами купленных и проданных бумаг) частных инвесторов в акции достиг максимума с начала года – 21,7 млрд руб., сообщила «Ведомостям» Мосбиржа. По ее данным, всего за январь – ноябрь 2019 г. физические лица купили российских акций на 54,7 млрд руб., что на 51% больше, чем за аналогичный период прошлого года.