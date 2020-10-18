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Число покупок инвестиционных квартир снова растет

Однако доходность от сдачи недвижимости в аренду скоро упадет, считают эксперты
Елена Ведерина
Эксперты считают, что ставки аренды недвижимости не будут расти из-за избыточного предложения и сокращения спроса /Андрей Гордеев / Ведомости

В период коронакризиса аналитики отмечают рост интереса людей к покупке недвижимости в инвестиционных целях. Одним из главных последствий этого стало снижение объема их средств на банковских вкладах. «Что в банковских балансах изменилось в минус, так это свободная ликвидность – ее стало меньше. Во многом это произошло потому, что средства населения на банковских счетах растут не так активно», – говорил 6 октября председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на конференции «Банковская система России: уроки коронакризиса».

Прогнозируя динамику банковских пассивов в ближайшей перспективе, банкиры считают, что при нынешних ставках население будет искать более выгодные варианты вложений, чем депозиты. И это не только фондовый рынок, который в 2020 г. быстро растет. «Мы, безусловно, и дальше увидим меньшие темпы прироста средств на срочных счетах, поскольку ставки в 4,5–5% непривычны менталитету российского человека, он их считает очень маленькими, хотя они и выше инфляции. Я думаю, какая-то часть денег опять пойдет в недвижимость», – убежден Задорнов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных