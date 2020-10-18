Число покупок инвестиционных квартир снова растет

Прогнозируя динамику банковских пассивов в ближайшей перспективе, банкиры считают, что при нынешних ставках население будет искать более выгодные варианты вложений, чем депозиты. И это не только фондовый рынок, который в 2020 г. быстро растет. «Мы, безусловно, и дальше увидим меньшие темпы прироста средств на срочных счетах, поскольку ставки в 4,5–5% непривычны менталитету российского человека, он их считает очень маленькими, хотя они и выше инфляции. Я думаю, какая-то часть денег опять пойдет в недвижимость», – убежден Задорнов.