«Звезда»: госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве
Представитель США может принять участие в Параде Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщил телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
«Предполагается, что этим представителем может стать госсекретарь США Марко Рубио», – отметил источник издания.
21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о приезде президента США Дональда Трампа на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается. Однако Песков подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отметить юбилей Победы. По его словам, на парад в Москву приедут более 20 глав государств и правительств.
29 апреля стало известно, что Москву в День Победы посетят лидеры всех стран СНГ, за исключением Украины и Молдавии. Также свое участие подтвердили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, лидер Сербии Александр Вучич, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие зарубежные лидеры.