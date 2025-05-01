«Звезда»: госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве

21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вопрос о приезде президента США Дональда Трампа на парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне не рассматривается. Однако Песков подчеркнул, что российская сторона будет рада видеть всех, кто готов отметить юбилей Победы. По его словам, на парад в Москву приедут более 20 глав государств и правительств.