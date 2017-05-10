Единороссы обсудили выполнение предвыборной программы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в среду встретился с комиссией единороссов по контролю за выполнением предвыборной программы партии. Он напомнил, что программа должна работать весь период седьмого созыва Госдумы. Партия уже работает над программами по благоустройству городов, по паркам и театрам малых городов, над программами по местным домам культуры. «Все они получили поддержку руководства страны и закреплены в бюджете», - напомнил Медведев.

Премьер напомнил о задаче формирования сбалансированного рынка труда, о необходимости нормального уровня жизни для социально незащищенных слоев населения, об адресной социальной поддержке. Председатель высшего совета партии Борис Грызлов сообщил, что «программа партии не догма, а живой организм, его необходимо развивать». Для этого, напомнил он, высший совет создал три партийные группы: по благосостоянию и социально-экономическому развитию, по внешней политике и по государственному и партийному строительству.

Секретарь генерального совета партии Сергей Неверов отметил, что к реализации программы партия приступила сразу после выборов, а депутаты провели за это время почти 12 000 встреч с гражданами. «Уверен, что предстоящие форумы, один из которых как раз перекликается с темой нашего сегодняшнего заседания – поддержка социально ориентированных НКО (он пройдет в Ярославле), будут столь же продуктивными. Еще один форум будет посвящен благоустройству территорий. Это направление реализуется вместе с жителями, которые сами определяют то, как будет выглядеть их город, их двор», - рассказал Неверов.

Медведев попросил партию «сконцентрироваться на еще не принятых решениях». Замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина сообщила, что в регионах не индексируются социальные выплаты по уровню инфляции; по ее мнению, индексацию нужно прописать в законах субъектов, так как на федеральном уровне эти обязательства выполняются.

Больше всего обсуждалась социальная политика: Баталина рассказала, что единороссы прошлись по каждому пункту предвыборной программы и сформировали дополнительные предложения. Пока по всем текущим предложениям партии работа продолжается, а там, где потребуется новая поддержка из бюджета, продолжат расчет и анализ предложений, добавила она. Одобрены были решения о реконструкции помещений для пожилых людей, предложения законопроекта о социальном предпринимательстве, законопроект по поддержке занятости людей с ограниченными возможностями. Одобрили также направление по летнему оздоровительному отдыху и поддержке пожилых людей.

«Сейчас все реальные дела и свершения будут происходит только с участием Путина», - считает политолог Федор Крашенинников. Нет никакого смысла работать на пиар единороссов - впереди выборы президента, объясняет эксперт. По его словам, сейчас интерес к партии минимален: «Она не нужна на федеральном уровне - все готовятся работать прямо на Путина». «Так что до новых нескорых выборов парламента единороссы будут на третьих ролях - чинить качели», - уверен Крашенинников.