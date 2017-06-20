Путин предостерег общественников от контактов с зарубежными чиновниками

Путин не возражал против нового направления работы ОП, но призвал общественников «ни в коем случае не обращаться ко всяким министерствам и ведомствам» за границей Пресс-служба президента России

Новый состав Общественной палаты (ОП) намерен заняться «народной дипломатией» — выстраивать отношения, в частности, с американскими общественниками. Они, как и американский бизнес, заинтересованы в общении, заявил секретарь ОП Валерий Фадеев во время состоявшейся во вторник, 20 июня, встречи обновленного состава палаты с президентом Владимиром Путиным. «Если говорить о западных странах, есть разрыв между между политиками, с одной стороны, и бизнесом и общественностью — с другой. У нас парадоксальные отношения с США: в политической сфере напряжение, а товарооборот с США, хоть и небольшой, но вырос. То есть бизнес хочет взаимодействовать с Россией. Мы знаем — такая же тема и с общественностью», — пояснил Фадеев. Общественная палата могла бы внести «серьезный вклад в налаживание коммуникаций по общественной линии», считает председатель ОП. «И это бы оказало давление на политиков», — надеется он.

Общественники, в частности, могли бы представлять на международном уровне систему паллиативной социальной помощи — в частности, на примере Детского хосписа, добавил председатель комиссии ОП по благотворительности, отец Александр Ткаченко. По его словам, опыт организации хосписа уже изучали представители Украины, Казахстана, Эстонии, Латвии, США и других стран. Представление этого опыта России на международном уровне «будет работать на имидж России в мире и поможет объединить соотечественников», уверен Ткаченко. По его словам, общественники надеются на помощь Россотрудничества, Минздрава и Минтруда в этом вопросе.

Путин не возражал против нового направления работы ОП, но призвал общественников «ни в коем случае не обращаться ко всяким министерствам и ведомствам» за границей. «У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией», — пояснил президент. Все официальные структуры «подневольны, они находятся в известной политической парадигме». «И даже если бы конкретные лица захотели бы это сделать [сотрудничать], им очень трудно сделать шаг влево — шаг вправо, прыгнуть вверх или вниз», — заявил Путин. Нужно работать «с такими же, как вы», призвал он ОП. Зарубежные общественники «такие же честные и искренние люди», как российские, уверен Путин. «Надо напрямую работать — это и будет «народная дипломатия», — добавил он.

Бюрократия за рубежом «гораздо круче», чем в России, «административная структура — железобетонная», рассказал общественникам Путин. Мощь американского государства он проиллюстрировал, напомнив о существовавшем ранее в США движении «Оккупай Уолл-стрит»: «Где оно? ФБР порвало все в клочья — там никого не осталось. И это сделано так тихо, как будто в кислоте растворили. Фщщик — и все исчезло. Профессионально отработали ребята». В России, по его мнению, «все посвободнее и попроще». «У нас все бурлит», — заметил президент.

Кроме международного сотрудничества обновленная ОП также намерена выстраивать отношения с неформальными некоммерческими организациями, которые, в частности, объединяют «миллионы волонтеров», и вузами, которые являются «источником молодежной, студенческой активности», сообщил Фадеев.