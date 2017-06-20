Единороссы провели форум в Ярославле без своего председателя

По итогам форума единороссы приняли резолюцию с предложениями в адрес министерств и ведомств Максим Стулов / Ведомости

В Ярославле во вторник прошел форум по проблемам некоммерческих организаций (НКО) с участием экспертов и «Единой России». Председатель партии, премьер Дмитрий Медведев на форум не приехал – как рассказали собеседники в партии, у него «загруженный график». Основными темами для обсуждения стали меры финансовой и имущественной поддержки НКО, развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО, расширение спектра их услуг, квалификация сотрудников НКО и гражданских активистов, активность НКО на местном уровне. По итогам форума единороссы приняли резолюцию с предложениями в адрес министерств и ведомств, она будет передана председателю партии с тем, чтобы он дал по этому поводу конкретные поручения.

В апреле Медведев принимал участие в форуме единороссов «Культура – национальный приоритет». Следующий большой федеральный партийный форум «Городская среда» пройдет 24 июля в Краснодаре, а осенью партия может провести форум, посвященный работе одной из партийных платформ – скорее всего, это будет предпринимательский форум, рассказали «Ведомостям» в партии. Форумы в разных регионах России проходили в период подготовки к проведению предварительного внутрипартийного голосования и перед сентябрьскими региональными выборами. Медведев должен был посетить с визитами регионы, где осенью пройдут губернаторские выборы (в их числе и Ярославль), рассказывали ранее в партии. География форумов зависит от параллельных потребностей и задач партии, соглашается собеседник в «Единой России».

Единоросс Евгений Ревенко рассказал, что форум прошел без лишних пафосных слов, в рабочей обстановке, а его тема важная и ни у кого не вызывает нареканий. Медведева партийцы ждут на каждом форуме, подчеркнул Ревенко: «Форумы носят программный характер, по социально ориентированным НКО и развитию гражданского общества у нас целая глава в партийной программе». В конце года единороссы проведут итоговый форум, где подведут итоги реализации предвыборной программы, объясняет он.

Предпосылки для конкурентного сценария губернаторских выборов в Ярославле есть – сильные элиты, традиции конкурентности, нет особых подвигов губернатора, но (как и в Свердловской области) пока нет признаков того, что федеральный центр настроен на конкурентную модель выборов, считает политолог Михаил Виноградов. На губернаторских выборах роль партии традиционно двойственна: ей важно показать, что она ковала победу губернатора, а губернатору - показывать, что он победил сам, не отталкивать от себя не сторонников единороссов, не быть чем-то обязанным партии, говорит эксперт.