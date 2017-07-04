Борис Грызлов наращивает партийный вес

В «Единой России» может возникнуть параллельный центр управления Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник депутаты Госдумы от «Единой России» и функционеры партии на программной комиссии расскажут о выполнении предвыборной программы председателю партии Дмитрию Медведеву. Тема заседания – «Качество государства», за этот раздел программы отвечает Ирина Яровая. На мероприятии выступят председатель высшего совета «Единой России» Борис Грызлов, секретарь генсовета партии Сергей Неверов, депутаты, представители министерств и эксперты. Единороссы поговорят о доступности госуслуг, предпринимательстве и госзакупках, противодействии коррупции (см. врез).

Докладчики от депутатов Член Общероссийского народного фронта депутат Антон Гетта выступит с докладом о борьбе с коррупцией в сфере государственных расходов, депутат Александр Грибов расскажет про раздел программы о справедливом суде, зампред думского комитета по борьбе с коррупцией Эрнест Валеев остановится на теме свободы предпринимательства.

Грызлов остановится на устройстве общества и государства – он будет говорить о том, как подключать к диалогу общество, в том числе с помощью механизмов вновь сформированной Общественной палаты, рассказал собеседник в партии. Комиссия рассмотрит некоторые актуальные вопросы госстроительства и политического устройства, говорит Владимир Плигин, курирующий в высшем совете рабочую группу по развитию политической системы и госстроительству. Эта группа параллельно готовит свой экспертный доклад, но полностью он будет представлен осенью. По словам собеседника в партии, сейчас у общества вырос запрос на более широкое участие в формировании повестки развития страны, поэтому речь в докладе будет идти о том, чтобы развивать достижения реформы по укреплению конкурентной политической системы. Некоторые моменты, касающиеся выполнения положений программы партии, найдут отражение и в докладе – например, стабильность избирательного законодательства, объясняет Плигин. Нынешнюю форму избирательного законодательства стоит проанализировать и, хотя в него могут быть внесены изменения, ориентироваться надо на стабильность, считает Плигин. В написании доклада также принимает участие Экспертный институт социальных исследований – новая экспертная площадка, созданная для администрации президента.

За программную комиссию в «Единой России» отвечает Ольга Баталина, а рабочие группы при высшем совете разрабатывают доклады по изменению программы, и, по словам одного из собеседников в партии, в «Единой России» к этому пока относятся с «недоверием». «Раньше Грызлов не вел себя демонстративно, сейчас именно такие действия», – говорит собеседник, близкий к «Единой России». По его словам, «когда Медведев открывал предыдущее заседание программной комиссии, он передал слово для ее ведения Грызлову, а не Неверову». Самый пик конфликта был перед выборами в Госдуму, когда Грызлов попытался по Ленинградской области провести своего близкого соратника Юрия Шувалова, но его «прокатила» партия, говорит федеральный чиновник. «Напряженные отношения есть и сейчас: Грызлов при чьей-то поддержке пытается из высшего совета сделать параллельный орган управления партией», – добавляет собеседник, близкий к партии.

Член высшего совета «Единой России» политолог Дмитрий Орлов считает, что «рабочий процесс контроля за исполнением программы, с одной стороны, и подготовки докладов рабочих групп высшего совета – с другой не способен создать реальный конфликт в руководстве партии». Суета вокруг программы единороссов – чистый пиар, ничего содержательного в ней нет, а значение внутрипартийной конкуренции в этом вопросе сильно преувеличено, полагает руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В ходе подготовки к президентским выборам партии логичнее было бы привлечь непартийные кадры, чтобы усилить конкуренцию идей и расширить пространство для обсуждения, потому что сейчас партийные платформы и центры работают вне программных задач следующего президентского срока, объясняет эксперт: «Партия должна активно бороться, чтобы поучаствовать в президентской кампании, а пока она, обладая огромными ресурсами, проигрывает другим интеллектуальным центрам и действует слишком пассивно».-