СМИ: Трамп свернет программу ЦРУ по поддержке сирийской оппозиции

Минобороны России

Президент Дональд Трамп решил закрыть секретную программу ЦРУ по вооружению и подготовке умеренных сирийских повстанцев, которые сражаются против правительства Башара Асада. Первой это сообщила The Washington Post со ссылкой на американские источники, затем это подтвердили два источника Reuters. И газета, и агентство напомнили, что Россия давно добивалась, чтобы США прекратили помогать вооруженной оппозиции в Сирии.

Это один из шагов администрации США, которые делаются ради улучшения отношений с Россией, заявил один из источников Reuters. По словам обоих собеседников агентства, решение приняли директор ЦРУ Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности администрации Герберт Макмастер после консультации с чиновниками более низкого ранга, но это было еще до первой личной встречи Трампа с Владимиром Путиным 7 июля. Это решение не было одной из тем российско-американских переговоров по прекращению огня на юго-западе Сирии. Один из источников Reuters назвал его не слишком большой уступкой, с учетом того что Асад удерживается у власти, а скорее сигналом Путину, что администрация США хочет улучшить отношения.

ЦРУ от комментариев отказалось.

Программа ЦРУ была запущена в 2013 г. в связи с намерением администрации Барака Обамы добиться отстранения Асада от власти. По словам источников Reuters, она оказалась малоэффективной. The Washington Post отметила, что даже сторонники этой программы начали сомневаться в ее успешности после того, как в войну в Сирии вступила Россия. Источники The Washington Post сказали, что сворачивание программы означает не только заинтересованность Трампа в сотрудничестве с Россией, но и признание, что влияние Вашингтона в Сирии ограничено, а желание сместить Асада не так уж и велико.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге отказалась комментировать эту тему.

После переговоров Путина и Трампа в Гамбурге 7 июля стороны объявили, что договорились добиваться нового введения режима прекращения огня на юго-западе Сирии, рядом с границей с Иорданией, где долго действовали многие из повстанческих группировок, поддерживаемых ЦРУ. Еще накануне встречи издание The Daily Beast сообщило о новом подходе администрации Трампа к сирийскому вопросу. Речь шла о сохранении режима Башара Асада, установлении зон безопасности в Сирии, как это предлагали Россия и ее союзники, а также об использовании российских военных для патрулирования отдельных территорий Сирии.

10 июля Трамп сообщил в Twitter, что «сирийский режим прекращения огня, похоже, соблюдается». Он отметил, что это может спасти многие жизни, и подчеркнул, что договоренность – результат его встречи с российским президентом.

Вскоре после избрания Трамп в интервью The Wall Street Journal говорил, что скептически относится к идее помогать сирийской оппозиции. На предвыборных дебатах он отмечал, что никто не знает, что за люди противостоят Асаду. В конце марта постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что отстранение Асада от власти больше не является приоритетом США. Через несколько дней в Сирии произошла газовая атака, которую США интерпретировали как применение силами Асада отравляющих веществ, Трамп разрешил запуск ракет «Томагавк» по сирийской военной базе, которую использовали в том числе ВКС России, а Тиллерсон заявил, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно. Однако затем от этой позиции США снова отошли.