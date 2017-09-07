Минфин предложил Путину меньше тратить на люксы для чиновников

Статус чиновников, лишенных права жить в двухкомнатных номерах, не пострадает, уверен бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин Евгений Разумный / Ведомости

Минфин предлагает резко ограничить круг высших чиновников, которым бюджет готов компенсировать проживание в двухкомнатных гостиничных номерах высшей категории в командировках. Эта мера сэкономит бюджету до 700 млн руб., ожидают авторы инициативы. Проект поправок в указ президента Владимира Путина о порядке командирования госслужащих опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас бюджет возмещает проживание в двухкомнатных номерах всем гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории «руководители», остальным командированным чиновникам оплачивают только однокомнатные, сказано в действующем документе о порядке командирования федеральных чиновников (утвержден указом президента в 2005 г.). Должности, относящиеся к высшей категории руководителей, перечислены в специальном реестре должностей федеральной госслужбы, только в администрации президента таких 30, в правительстве – 28, в Совете Федерации – 15, в Госдуме – 17. Минфин предлагает урезать список тех, кто может жить в лучших гостиничных номерах за счет бюджета, до самых высоких госслужащих: в администрации президента такое право предложено дать лишь ее руководителю, его заместителям, включая пресс-секретаря президента; в аппарате правительства – первому заместителю, заместителю, пресс-секретарю премьер-министра, а также руководителю его протокола и руководителю аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии. Только по три привилегированных аппаратчика останется в Совете Федерации и Госдуме, по два – в Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК, по 2–3 высших чиновника – в министерствах, а в управлении делами президента и федеральных агентствах – по одному (только непосредственные руководители).

Поправки в указ президента подготовлены «в целях оптимизации расходов федерального бюджета», сказано в пояснительной записке к инициативе. Если это предложение будет принято, на оплату двухкомнатных гостиничных номеров в командировках, в частности, не смогут претендовать полномочные представители президента в федеральных округах, помощники президента и руководитель его протокола.

Статус чиновников, лишенных права жить в двухкомнатных номерах, не пострадает, уверен бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин: «Не думаю, что в случае принятия этого решения обладатели каких-нибудь должностей станут показывать пальцем на остальных». Чиновникам, особенно в дальних командировках, гораздо важнее иметь человеческие условия в пути, а двухкомнатный или однокомнатный номер в гостинице – не так важно, говорит собеседник «Ведомостей».