Власть
Статья опубликована в № 4402 от 07.09.2017 под заголовком: Чиновников поселят без лишнего комфорта

Минфин предложил Путину меньше тратить на люксы для чиновников

Ведомство хочет оплачивать номера высшей категории только высокопоставленным госслужащим

Минфин предлагает резко ограничить круг высших чиновников, которым бюджет готов компенсировать проживание в двухкомнатных гостиничных номерах высшей категории в командировках. Эта мера сэкономит бюджету до 700 млн руб., ожидают авторы инициативы. Проект поправок в указ президента Владимира Путина о порядке командирования госслужащих опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас бюджет возмещает проживание в двухкомнатных номерах всем гражданским служащим, замещающим высшие должности гражданской службы категории «руководители», остальным командированным чиновникам оплачивают только однокомнатные, сказано в действующем документе о порядке командирования федеральных чиновников (утвержден указом президента в 2005 г.). Должности, относящиеся к высшей категории руководителей, перечислены в специальном реестре должностей федеральной госслужбы, только в администрации президента таких 30, в правительстве – 28, в Совете Федерации – 15, в Госдуме – 17. Минфин предлагает урезать список тех, кто может жить в лучших гостиничных номерах за счет бюджета, до самых высоких госслужащих: в администрации президента такое право предложено дать лишь ее руководителю, его заместителям, включая пресс-секретаря президента; в аппарате правительства – первому заместителю, заместителю, пресс-секретарю премьер-министра, а также руководителю его протокола и руководителю аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии. Только по три привилегированных аппаратчика останется в Совете Федерации и Госдуме, по два – в Конституционном суде, Счетной палате и ЦИК, по 2–3 высших чиновника – в министерствах, а в управлении делами президента и федеральных агентствах – по одному (только непосредственные руководители).

Поправки в указ президента подготовлены «в целях оптимизации расходов федерального бюджета», сказано в пояснительной записке к инициативе. Если это предложение будет принято, на оплату двухкомнатных гостиничных номеров в командировках, в частности, не смогут претендовать полномочные представители президента в федеральных округах, помощники президента и руководитель его протокола.

Статус чиновников, лишенных права жить в двухкомнатных номерах, не пострадает, уверен бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин: «Не думаю, что в случае принятия этого решения обладатели каких-нибудь должностей станут показывать пальцем на остальных». Чиновникам, особенно в дальних командировках, гораздо важнее иметь человеческие условия в пути, а двухкомнатный или однокомнатный номер в гостинице – не так важно, говорит собеседник «Ведомостей».

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