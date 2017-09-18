Сотрудник ФСБ в суде рассказал об аресте Улюкаева

Экс-министр при задержании утверждал, что не знает, откуда в его машине сумка с деньгами

Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде Е.Ширинкина для Ведомостей

В Замоскворецком суде Москвы в понедельник проходит заседание по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции. Показания дает сотрудник ФСБ Алексей Калугин, участвовавший в следственных действиях при аресте Улюкаева.

По его словам, он прибыл на место происшествия по вызову, застал Улюкаева выходящим из машины во дворе административного здания «Роснефти». Калугин проводил осмотр места происшествия. Он добавил, что разъяснил права Улюкаеву и водителю, осмотр проводился в присутствии понятых.

В багажнике авто была обнаружена сумка, рассказал Калугин: Улюкаев и водитель сказали, что им неизвестно, кто ее туда поставил. Также в багажнике была стояла корзина, добавил свидетель. На вопрос прокурора о содержимом корзины Калугин сообщил, что она была упакована в полимерный материал, были видны бутылки с вином.

Калугин говорит, что Улюкаев был легко одет, поэтому он предложил продолжить в помещении. Сумка была закрыта, и Улюкаев с водителем заявили, что не могут ее открыть. Но когда Калугин попросил предъявить содержимое карманов, Улюкаев достал из кармана ключ с брелком, уточнил свидетель. Впоследствии при обработке на брелке обнаружились следы светящегося вещества, как и на ладонях Улюкаева и его водителя, добавил он.

Улюкаев сначала говорил, что не знает, откуда сумка, но впоследствии дополнительно указал в протоколе, что это от главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, он думал, что там подарки, добавил сотрудник ФСБ.

Оперативный эксперимент готовился на глазах свидетеля: деньги были получены от «Роснефти», составлен акт, деньги обработали спецсоставом, так же как и ручку сумки и брелок от ключа. В день проведения эксперимента они были переданы Сечину в присутствии представителей общественности, уточнил Калугин.

Прокурор поинтересовался, какое место считалось местом совершения преступления. Первоначально информация была о том, что все происходит в Москве. «Впоследствии я узнал, что преступный умысел созрел на территории другого государства», – отметил свидетель, но на тот момент у следствия этой информации не было.

На вопрос адвокатов, принимал ли свидетель участие в подготовке следственного эксперимента, Калугин ответил отрицательно, но отметил, что наблюдал довольно близко в силу расположения рабочего места.

Свидетель добавил, что автомобиль Улюкаева остановили, так как были основания полагать, что в машине находятся денежные средства. Он подчеркнул, что не отбирал телефоны, но попросил не пользоваться ими в период следственных действий. Также он добавил, что не ограничивал перемещение Улюкаева, но попросил не покидать место осмотра: «Если бы он это сделал, я бы сделал отметку в протоколе».

В Следственный комитет Улюкаев был доставлен «для дальнейшего разбирательства», заявил Калугин. Адвокат Улюкаева пытается доказать, что в «Роснефти» произошло задержание Улюкаева. Инспектор ФСБ возражает: задержания не было, Улюкаева вежливо пригласили проследовать и он поехал. Ну да, в сопровождении: «Все-таки ночь, мало ли что...» (в зале смех, судья делает замечание).

На вопрос, предлагал ли он кому-то из других участников досмотра вывернуть карманы, свидетель говорит, что не предлагал, а спросил, есть ли ключ. Улюкаев вывернул карман, и ключ нашелся. Иначе сумку пришлось бы взламывать.

По словам Калугина, подготовку к оперативному мероприятию, в том числе обработку ручек сумки спецсоставом, он наблюдал в конце октября.

Прокуроры вновь огласили протокол предварительного следствия в связи с противоречиями в показаниях свидетеля. Тогда инспектор ФСБ точно помнил, что Улюкаев сообщил: сумку в багажник помещал водитель, а он только дотронулся, когда ставил корзину с вином и мясными деликатесами. Водитель, в свою очередь, заявил, что сумку ставил в багажник Улюкаев, а он просто помог.

Адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев уточнил у свидетеля, кто подал заявление в ФСБ. Калугин заявил, что оно подписано Феоктистовым: «более точно не скажу», нашим управлением принято в работу. На вопрос адвоката, почему оно зарегистрировано 9-м управлением и только 12 ноября, свидетель ответил: «Не знаю, это у [директора ФСБ Александра] Бортникова надо спросить». Из показаний свидетеля стало понятно, что заявление о преступлении датировано 27 октября 2016 г., подписано Феоктистовым (подпись Сечина стоит только под заявлением о недопустимости провокационных действий). Зарегистрировано оно только 12 ноября 2016 г., причем даже не тем управлением, которое проводило следственный эксперимент.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он требовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение министерства о сделке по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти». Министр якобы угрожал создать препятствия для деятельности «Роснефти», используя служебные полномочия, считают в СКР. Сообщалось, что он был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Сам экс-министр вины не признает.

Улюкаев заявлял, что в его отношении «органами ФСБ была совершена провокация взятки, организованная на основании заведомо ложного доноса директора "Роснефти" Сечина и начальника службы безопасности "Роснефти" Феоктистова».

Замоскворецкий суд начал рассматривать дело Улюкаева по существу