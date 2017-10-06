Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова onlinevologda.ru

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области мэра Вологды Андрея Травникова. Президентский указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Президент принял отставку нынешнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Городецкий три срока был мэром Новосибирска, а в марте 2014 г. был назначен исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

По словам депутата горсовета Новосибирска от КПРФ Валерия Науменко, уволенный губернатор Городецкий был «в меру интриганом» и скорее исполнительным чиновником, но его уровень не соответствовал значению региона. В то же время в последние полгода губернатор упорно проталкивал две многомиллиардных концессии сроками на десятки лет, которые, как теперь ясно, имели все признаки «золотых парашютов» - строительство не слишком нужного моста через Обь и мусорного полигона в месте, где его строить нельзя, говорит депутат.

Но есть опасения, как бы с новым губернатором не стало хуже, говорит Науменко. Он выходец из крупной компании и поставлен на «красную» область, опыта работа в мегаполисе у него нет: Вологда размером с новосибирский Академгородок, продолжает депутат. «Хорошо хоть, что не прислали повара или охранника из Кремля», - заключает он.

Травников родился в 1971 г. в Череповце Вологодской области, в 1992–2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»). В 2010 г. стал первым заммэра Череповца, в 2012 г. - заместителем губернатора Вологодской области. С ноября 2016 г. - заместитель полпреда президента в Северо-западном федеральном округе и мэр Вологды.

Накануне власти Новосибирской области опровергали информацию об отставке Городецкого. О том, что новосибирский губернатор приехал в Москву и написал заявление об отставке, сообщило издание «Федералпресс» со ссылкой на источник. Городецкий был в числе 15 губернаторов в свежем рейтинге устойчивости «Минченко консалтинга» «Госсовет 2.0», отставку которых эксперты назвали наиболее вероятной. С начала года политологи фиксировали рост внутриэлитного противостояния и протестной активности в Новосибирской области.

В конце сентября сам Городецкий призывал не верить слухам об отставке, а дождаться решения президента. «Президент ничего не комментировал, что мне комментировать? Плохая сложилась [практика], – отметил он. – Политологи называют фамилии – это нетактично. Приходит время ротации, и президент оглашает свое решение. Не мне судить», - заявил тогда губернатор.

Заменимые губернаторы