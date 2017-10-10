Бывшие акционеры «ЮКОСа» отозвали иски об аресте активов России во Франции Д. Гришкин / Ведомости

Бывшие акционеры ЮКОСа решили отказаться от исков об аресте российских активов во Франции. Об этом заявил министр юстиции России Александр Коновалов.

По его словам, отозваны все требования по экзекватуре по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. «Во Франции обеспечительные меры пока еще оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения», - пояснил он, добавив, что все обеспечительные меры будут сняты.

Данную информацию также подтвердил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Специалисты этого центра представляли интересы России в судебном споре во Франции. «Сегодня бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 г. разбирательств по признанию и исполнению решений гаагского арбитража во Франции», - подтвердил он «Интерфаксу». Как уточнил Кондаков, Франция стала последней страной, в которой теперь снят арест с российских активов по искам ЮКОСа. О том, что бывшие мажоритарные акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований во Франции, говорится и в документе, обнародованном Group Menatep Limited (GML). По мнению мажоритарных акционеров, исполнение судебных решений от 2014 г. не представляет экономического интереса.

«Бывшие акционеры решили сосредоточиться на предстоящих судебных разбирательствах в апелляционном суде Гааги. В Нидерландах акционеры продолжат защищать решение арбитражного суда о взыскании с России $50 млрд», — говорится в коммюнике. Экс-акционеры надеются вновь «обрести справедливость в Гааге».

«В это время мы сконцентрированы на продолжающихся процессах в Гааге, стремление к исполнению решения во Франции не представляет больше экономического интереса», — приводятся в документе слова гендиректора GML Тима Осборна.

В июле 2014 г. третейский суд в Гааге удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа. Согласно судебному решению, Россия должна выплатить по иску $50 млрд. Российская сторона обжаловала данное решение. В свою очередь, бывшие акционеры подали иски в суды ряда стран с требованием об аресте имущества в качестве обеспечительной меры. В июне 2015 г. во Франции и Бельгии на имущество, которое исполнители судебного решения суда Гааги сочли принадлежащим России, был наложен арест.

В апреле 2016 г. окружной суд Гааги отменил решение нижестоящего суда о взыскании с России $50 млрд, заявив, что это дело не находится в компетенции гаагского арбитража.

В интервью «Ведомостям» в 2016 г. Кондаков заявлял, что Россия добивается возмещения издержек и по разбирательству с экс-акционерами ЮКОСа, и по судебному разбирательству с британской RosInvestco UK Ltd., которая в 2005 г. требовала в Арбитражном институте Стокгольмской торговой палаты гораздо меньшую сумму и проиграла. «Это станет и стандартным действием российской стороны при всех выигрышах – если ты судишься с нами, будь готов заплатить за наши юридические издержки», - говорил тогда он. 1 сентября этого года Кондаков обещал, что Россия при помощи всех доступных правовых средств продолжит отстаивать свои интересы, «чтобы не допустить вымогательства олигархами дополнительных средств российских налогоплательщиков».