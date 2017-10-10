Верховный суд снял штраф с убийц Немцова

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля Е. Разумный / Ведомости

Верховный суд России сегодня незначительно смягчил приговор пятерым осужденным за убийство политика Бориса Немцова в 2015 г., оставив его в силе. «Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила: приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 000 руб. каждому. В остальном приговор оставить без изменения», - заявил судья.

Таким образом, суд отказался отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение, а также оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов и потерпевших. Приговор военного суда вступил в законную силу. После заседания адвокаты вновь заявили, что обратятся в президиум Верховного суда и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июле дочь Немцова Жанна просила отменить приговор, чтобы переквалифицировать дело с убийства (ст. 105 УК РФ) на посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). По мнению потерпевших, организатором преступления был Руслан Геремеев.

Коллегия присяжных 29 июня признала всех пятерых подсудимых по делу об убийстве Немцова виновными и не заслуживающими снисхождения. Московский окружной военный суд 13 июля на основании вердикта присяжных приговорил непосредственного исполнителя убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии, Анзора Губашева, который забрал убийцу с места преступления, к 19 годам, его брата Шадида - к 16 годам. Темирлана Эскерханова, который следил за Немцовым, суд приговорил к 14 годам лишения свободы. Хамзат Бахаев, помогавший в подготовке преступления, получил 11 лет.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля. Организатор убийства до сих пор не найден. Руслан Мухудинов, которого СКР считает посредником, предложившим убить оппозиционера непосредственным исполнителям, остается в розыске. Мухудинов - водитель бывшего офицера батальона «Север» Руслана Геремеева (родственник сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова).

Акции памяти Бориса Немцова