Медведев допустил возможность исчезновения криптовалют

В программной речи на Гайдаровском форуме премьер говорил о технологиях и умолчал о бюджетном маневре

Развитие технологий будет сопровождаться новыми социальными вызовами, предупредил Медведев Валерий Шарифулин / ТАСС

Премьер Дмитрий Медведев во вторник, 16 января, выступил на пленарном заседании Гайдаровского форума. Выступление было посвящено технологиям.

Происходящие в мире технологические изменения не только полностью перестраивают экономику и общество, но и порождают проблемы этического характера, начал Медведев. Современную технологическую революцию он сравнил с книгопечатанием. Однако, по мнению премьера, теперь социальные изменения благодаря новым технологиям происходят гораздо быстрее, чем раньше, и могут занимать всего несколько месяцев. В конечном итоге поменяется вся система труда, образования, здравоохранения и «интеллект становится особым ресурсом, который откроет новые конкурентные сферы».

Технология блокчейна, на основании которой создана криптовалюта, может перестроить всю систему управления, заявил Медведев. Однако криптовалютная гонка может стать тупиковой ветвью кибернетической революции и нельзя исключать повторения сценария начала 90-х гг., когда благодаря интернету возникло множество IT-компаний, в 2000-х гг. прекративших существование, предупредил Медведев. Cам интернет, на основе которого возникали новые проекты, остался. «Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, а технология, на базе которой эти криптовалюты развиваются, я имею в виду блокчейн, – она станет частью повседневной реальности. Такой сценарий тоже не исключен», – считает Медведев.

По мнению премьера, опасения, что из-за новых технологий вырастет безработица, напрасны. Технологии, напротив, могут помочь справиться с дефицитом трудовых ресурсов, а роботизация повысит производительность труда, уровень зарплат и может сократить рабочее время, заявил он.

Развитие технологий будет сопровождаться новыми социальными вызовами, предупредил Медведев. Среди них – рост социального неравенства и неравномерность территориального развития, когда мегаполисы все значительнее опережают в развитии мелкие города. Кроме того, возрастают риски перерастания небольших технологических неполадок в крупные сбои, угроз роста киберпреступлений и терактов, а понятие частного пространства стирается.

Сейчас на повестке стоит не только внедрение технологий, а преобразование государства и общества, заключил премьер. Россия понимает важность этого процесса по созданию новых контуров мироустройства, потому для страны важно «не ждать, когда поменяется мир, а менять его самим», резюмировал Медведев.

В своем выступлении премьер не коснулся темы бюджетного маневра, который чиновники обсуждают по просьбе президента Владимира Путина. Помощник главы государства Андрей Белоусов рассказал, что администрация президента сходится во мнении с Центром стратегических разработок о необходимости увеличить госзатраты на образование, здравоохранение и инфраструктуру. По его словам, для этого потребуется не только сокращение других госрасходов, но, возможно, и реформа налоговой системы.

Федеральные чиновники и участники совещаний у Путина рассказывали «Ведомостям», что Кремль и правительство обсуждают возможность введения прогрессивного НДФЛ или повышение ставки до 15% с введением вычета для бедного населения. Первый вице-премьер Игорь Шувалов назвал эту информацию слухами, а министр финансов Антон Силуанов заявил, что не поддерживает изменение текущей системы НДФЛ.

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