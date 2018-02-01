Путин призвал отнестись к оправданию российских спортсменов «без эйфории»

Президент уточнил, что «мы рады за тех спортсменов, которых САS поддержал», но оправданы не все 100% Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин не видит повода для эйфории в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который снял санкции с 28 российских спортсменов. Об этом он заявил на заводе «Ростсельмаш», отвечая на вопрос журналистов.

«В любой системе права конечной инстанцией принятия решения является суд, и к решению суда все должны относиться с уважением. Но в суде, как правило, рассматриваются две точки зрения спорящих сторон, - отметил президент. - И нужно относиться с уважением не только к решению суда, которое не может не радовать, - оно подтверждает нашу позицию о том, что подавляющее большинство наших спортсменов не употребляли допинг. Но нужно с уважением относиться и к той стороне, с которой вы спорили». Поэтому, считает Путин, «нужно относиться [к решению суда] без эйфории, с уважением к тем организациям, которые принимали соответствующие решения раньше».

Президент уточнил, что «мы рады за тех спортсменов, которых САS поддержал», но оправданы не все 100%. «Нам самим еще есть над чем работать, это совершенно точно: с точки зрения совершенствования нашей антидопинговой программы и политики. Мы совершенно точно будем это делать - настойчиво, вместе с WADA, вместе с МОКом», - подытожил Путин.

В четверг CAS сообщил, что удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены от Олимпийских игр. Апелляции еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение было заменено на отстранение от Игр-2018 в Пхенчхане).

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что принял решение CAS к сведению, но сожалеет, что CAS посчитал недостаточными доказательства употребления допинга оправданными 28 российскими спортсменами. МОК допустил, что обжалует решение. Однако МОК удовлетворен решением суда в отношении 11 других спортсменов, которые не были реабилитированы полностью.

В МОКе подчеркнули, что решение CAS не означает, что реабилитированные спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхан. Россияне могут участвовать в Играх-2018 только по приглашению МОКа.

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