Путин обратился к «поколению победителей»

До сих пор Путин наибольшее внимание уделял молодежи

В пятницу Владимир Путин открыл торжественный концерт в Волгограде в честь 75-летия Сталинградской битвы Михаил Метцель / ТАСС

Баллотирующийся на четвертый срок президент Владимир Путин обратился к старшему поколению. В пятницу он открыл торжественный концерт в Волгограде в честь 75-летия Сталинградской битвы.

Сталинградскую битву Путин назвал «Сталинградской победой» — «величайшим сражением Великой Отечественной войны, Второй мировой». «Да и во всей истории человечества не было таких битв. Битва, которая вошла в историю человечества как самая жестокая и самая кровопролитная», — добавил президент.

В этой битве решалась не только судьба Родины, но и всего мира, отметил Путин. «И здесь в самой полной мере проявился несгибаемый характер нашего народа: он сражался за свой дом, за жизнь своих детей. И, отстояв Сталинград, спас Отечество», — заявил президент. Защитников Сталинграда и всех ветеранов войны Путин назвал «поколением победителей». «Все поколение победителей совершило не только ратный подвиг, они передали нам великое наследство — любовь в Родине, готовность отстаивать ее интересы и независимость. Быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране, работать ради ее процветания. В этих простых и понятных истинах - суть нашей жизни», — заявил президент.

В поступках Путин призвал «равняться на свершения отцов и дедов наших»: «Мы, безусловно, гордились и будем гордиться тем, что сделано до нас. И, опираясь на этот фундамент, мы будем идти вперед, только вперед. Будем сильными и честными, будем вести за собой новые поколения, передавая им великие традиции нашего великого народа».

До сих пор Путин наибольшее внимание уделял молодому поколению — встречался с воспитанниками Центра для одаренных детей «Сириус» и участниками форума «Таврида», победителями различных олимпиад и соревнований. Также президент часто общается с рабочими различных успешных предприятий. Уже обнародованные Путиным социальные инициативы до сих пор также были адресованы молодым людям: и доплата за рождение первого ребенка, и шестипроцентная ипотека для семей с несколькими детьми. В ходе кампании Путин найдет время для избирателей всех возрастов и слоев населения — «всем сестрам раздадут по серьгам», говорил ранее близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

75 лет победе в Сталинградской битве