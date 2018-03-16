Власть усиливает давление на независимых наблюдателей

Работать на выборах-2018 наблюдателям «Голоса» будет труднее, чем шесть лет назад Евгений Разумный / Ведомости

Движение «Голос» в четверг направило министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и председателю Совета по правам человека Михаилу Федотову заявление с просьбой проверить должностных лиц, причастных к давлению на арендодателя, отказавшего движению в аренде помещения для колл-центра, и помочь с арендой нового помещения. Как сообщил сопредседатель «Голоса» Роман Удот, в аренде было отказано, невзирая на уже оплаченный договор, после разговора арендодателя с участковым и неизвестным человеком в штатском.

На прошлой неделе ЦИК отказал в аккредитации 850 журналистам газеты «Молния», от которой работают на выборах наблюдатели «Голоса». Ранее таких проблем у движения не возникало, говорит учредитель «Молнии» Василий Вайсенберг. Кроме того, во вторник Минюст включил в список нежелательных организаций Европейскую платформу за демократические выборы (Германия) и Международный центр электоральных исследований (Литва), которые плотно сотрудничают с «Голосом». А в пятницу очередной «разоблачительный» фильм о «Голосе» планирует показать НТВ.

В аккредитации отказано также 4500 сторонникам Алексея Навального, которые должны были пойти на выборы от газеты «Левиафан». Неожиданно для юристов ФБК регистрация издания оказалась аннулирована на основании решения Бабушкинского суда от июля 2017 г. По словам юриста ФБК Ивана Жданова, газета, как и требует закон, выпускалась раз в год, а обязательные экземпляры направлялись в РГБ и Роспечать. В четверг юристы Навального встретились с Памфиловой, рассказав ей, что в Кемерове сотрудники центра «Э» изъяли 1600 полученных от штабов кандидатов направлений на выборы для наблюдателей. Памфилова пообещала разобраться, говорит Жданов. Всем наблюдателям от «Левиафана» выдадут направления от штабов, подчеркивает он.

Сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц называет такое давление неожиданным: «Напоминает ситуацию перед думскими выборами 2011 г., хотя перед выборами президента – 2012 было спокойно». По его словам, из регионов идут сигналы о давлении на штабы кандидатов и партии вплоть до предложения денег за то, чтобы они не выдавали направлений наблюдателям «Голоса» и Навального. Мельконьянц не исключает, что в день выборов они могут столкнуться с наблюдателями-двойниками или с провокациями со стороны провластных наблюдателей: «Давление 18 марта будет сигналом, что могут фальсифицировать явку, – если скрывать нечего, то наблюдатели работают спокойно. Не думаю, что планы по давлению были изначально. Может, в администрации был расчет, что «Голос» удастся задушить в объятиях: если ЦИК будет активно с нами сотрудничать, то мы не будем обращать внимания на нарушения».

Руководитель сети штабов кандидата в президенты Ксении Собчак Тимур Валеев сообщил, что они выдали около 3000 направлений, в том числе наблюдателям Навального и «Голоса». По его словам, давления силовиков не ощущалось, но в ряде городов после выдачи направлений к штабам усилилось внимание со стороны сотрудников управления «Э». Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов о давлении на наблюдателей не слышал, а выдавать ли направления от КПРФ «Голосу» и сторонникам Навального, решат местные штабы: «Они знают всех на местах и решают сами: если это провокатор – не выдают, и наоборот». Глава штаба «Яблока» Николай Рыбаков о давлении тоже не знает, а направления штаб выдает всем, кто туда обращается.

На наблюдателей с направлениями вряд ли можно ожидать давления 18 марта, считает политолог Александр Пожалов: «Власть не заинтересована в скандалах: одной из важных составляющих является восприятие выборов на Западе, а один из маркеров – ситуация с наблюдателями». По его мнению, претензии к наблюдателям отражают разнонаправленные векторы во власти: «Есть ястребиная линия интерпретации выборов, согласно которой ожидается вмешательство Запада в выборы и попытки их делегитимировать. Давление местных силовиков – отражение этой линии. У ЦИК же давно налаженный контакт с «Голосом», а в Москве их экспертов привлекали к обучению наблюдателей от общественного штаба». В конце кампании всегда появляется истерия, поэтому будут разные усилия по административному вмешательству, уверен эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Это естественная реакция власти: даже когда всё под контролем, она усиливает прессинг. Видимо, стоит ожидать инцидентов в день голосования, как бы ЦИК ни старался сгладить впечатление. Именно власть в первую очередь заинтересована в прозрачных выборах, но сдержать себя в грязных действиях по блокированию всего независимого не может».