Профсоюзы объявили о митинге-концерте в центре Москвы вечером после выборов

Правительство Москвы поддержало предложение профсоюзов о проведении праздничного мероприятия «Россия. Севастополь. Крым» Евгений Разумный / Ведомости

Вечером 18 марта на Манежной площади в Москве состоится митинг-концерт по случаю четвертой годовщины присоединения Крыма к России, сообщила Московская федерация профсоюзов. Правительство Москвы поддержало предложение профсоюзов о проведении праздничного мероприятия «Россия. Севастополь. Крым», говорится в сообщении федерации.

Концерт начнется в 21.30 мск, вход свободный, отмечается в сообщении. На концерте выступят группа «Любэ», Дмитрий Колдун, Александр Буйнов, Валерия, Стас Михайлов, Ольга Кормухина, Григорий Лепс, хор Турецкого и другие известные артисты.

Соорганизатором митинга-концерта является Общественная палата России. «Общественная палата Российской Федерации поддерживает эту инициативу, разделяет всю важность проведения мероприятия в честь четвертой годовщины вхождения Крыма в состав России», – говорится в сообщении организации.

Митинг-концерт начнется после завершения голосования на выборах президента России, которые проходят 18 марта. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00. Ожидается, что в праздничном мероприятии примет участие президент Владимир Путин. Изначально выборы президента России должны были пройти 11 марта, но в мае 2017 г. их было решено перенести на 18 марта.

В выборах принимают участие восемь кандидатов: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Борис Титов («Партия роста»), Сергей Бабурин (Общероссийский гражданский союз) и Максим Сурайкин («Коммунисты России»).

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав России по итогам референдума 16 марта 2014 г. За присоединение полуострова к России проголосовали более 95% крымчан. 18 марта 2014 г. был подписан договор о вхождении республики в состав России. Украина и многие другие страны мира не признали итоги референдума, из-за чего на Россию были наложены санкции.

В связи с проведением концерта в центре Москвы с 14.00 воскресенья будет ограничено движение транспорта, сообщил Центр организации дорожного движения. В Театральном проезде на участке от улицы Петровка до Лубянской площади будет ограничено движение по крайней правой полосе. В районе Большого театра и Малого театра временно будет отменена парковка. На время проведения концерта отменят остановку наземного городского транспорта «Манежная площадь» на Моховой улице.

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