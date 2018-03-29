Путин потратил на телерекламу треть предвыборного фонда

В нескольких регионах, где он имел возможность пристально следить за ходом кампании, ощущалась даже нехватка баннеров, удивляется политолог Максим Стулов / Ведомости

Избранный президент Владимир Путин потратил на агитацию в телевизионных каналах и на радио 158,9 млн руб. – более трети своего предвыборного фонда, который составил 400 млн руб. Таковы данные его кандидатского финансового отчета, опубликованного на сайте ЦИК. 108,8 млн руб. кандидат Путин потратил на изготовление печатных и аудиовизуальных материалов. Предвыборная агитация в интернет-СМИ обошлась победителю выборов в 1,6 млн руб., меньше всего – 570 000 руб. – пошло на агитацию в печатных СМИ.

Сбор подписей избирателей – Владимир Путин шел на выборы как самовыдвиженец, ему пришлось собирать 300 000 подписей – обошлась действующему президенту в 24,3 млн руб., проведение мероприятий – в 70,5 млн. Консультанты заработали 3,4 млн руб., осталось в фонде составил 171049 руб., они будут возвращены жертвователям.

Финансовый отчет точно отражает картину, которая наблюдалась в ходе кампании, говорит политолог Аббас Галлямов. В нескольких регионах, где он имел возможность пристально следить за ходом кампании, ощущалась даже нехватка баннеров, удивляется политолог. Обычно за выборной рекламой следят не очень строго, поэтому часть ее удается оплатить в обход фонда, но на сей раз действовало жесткое указание – тратить деньги только из фонда, знает Галлямов.

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