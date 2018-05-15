Медведев предложил Путину реформировать Министерство образования и науки

Федеральное агентство по надзору за образованием будет подчиняться напрямую правительству Alexander Zemlianichenko / AP

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня доложил президенту России Владимиру Путину о реформе Министерства образования и науки.

Министерство будет разделено на два - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. «Это позволит лучше сконцентрировать наши возможности по развитию и одной системы образования, и другой системы образования», - сказал Медведев. Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) войдет в состав Министерства науки и высшего образования.

Федеральное агентство по надзору за образованием будет подчиняться напрямую правительству. Оно будет осуществлять функцию надзора «как в отношении средней школы, так и в отношении высшей школы и науки», отметил премьер. Сейчас Рособрнадзор находится в ведении Министерства образования и науки.

Президент согласился с предложениями Медведева о реформе Минобрнауки. Указ о новой структуре правительства, подписанный Путиным, уже опубликован на сайте Кремля. «Преобразовать Министерство образования и науки Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации», - говорится в документе.

С указом Путина завершится история Министерства образования и науки, созданного в нынешнем виде в 2004 г. С 1999 по 2004 г. существовало Министерство образования России, а с 1996 по 1999 г. - Минобрнауки. За 14 лет в Министерстве образования и науки было всего три министра: Андрей Фурсенко (2004-2012 гг.), Дмитрий Ливанов (2012-2016 гг.) и нынешний и. о. министра Ольга Васильева. Созданного указом Путина Министерства просвещения в России не было 30 лет - с советских времен: еще в 1988 г. Минпросвет РСФСР был преобразован в Минобразования РСФСР.

Сейчас Россия тратит на образование порядка 3,6% ВВП (в 2018 г. - 663 млрд руб.). В новом майском указе Путина помимо прочих стратегических задач прописана разработка нового национального проекта по образованию. По оценке экспертов, расходы на указ до 2024 г. будут увеличены на треть и составят около 25 трлн руб. Новую сумму расходов на образование президент не называл.

Согласно главе 6 Конституции России, премьер-министр обязан представить президенту предложения о структуре правительства в недельный срок после назначения. Как и при назначении премьером в 2012 г., Медведев выдержал этот срок. Все предложения по персональному составу правительства Медведев обещал представить президенту в пятницу 18 мая.