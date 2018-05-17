Посол США в России отменил выступление на Петербургском форуме

Хантсман (на фото) уверен, что деловые связи станут основой для улучшения отношений России и США Alex Brandon / AP

Посол США в России Джон Хантсман не будет участвовать в панельных дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вопреки первоначальным планам. Ранее Хантсман был заявлен в программе форума в качестве спикера сессии «Россия – США».

«Хотя я не буду участвовать в панельных дискуссиях ПМЭФ, я планирую встретиться с максимально возможным количеством собеседников, чтобы мы могли поговорить о перспективах на будущее», – сказал Хантсман в видеообращении, опубликованном в Twitter американского посольства в Москве.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о необходимости улучшения российско-американских отношений, которые, по его оценкам, достигли низшей точки за последние десятилетия, напомнил Хантсман. «Но к счастью, несмотря на глубокие разногласия между нашими правительствами по ряду политических вопросов, связи между нашими народами, в том числе и деловые, остаются на высоком уровне, – уверен посол. – Именно эти связи послужат основой для улучшения наших двусторонних отношений».

О намерении приехать на ПМЭФ Джон Хантсман сообщил в Twitter в начале мая. В предварительной программе на сайте форума посол был указан как один из спикеров традиционной сессии «Россия – США». На момент публикации этого текста в списке американского посла уже не было. Выступающими на сессии заявлены председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, старший вице-президент «Норильского никеля» и «Интерроса» Андрей Бугров, президент IBS Group Анатолий Карачинский, президент РСПП Александр Шохин, президент Boeing International Бертран-Марк Аллен, глава подразделения Citi (в России, Украине, Казахстане, Турции, Польше и Израиле) Марк Луэ и другие представители американского и российского бизнеса. Модераторами сессии будут руководитель Американской торговой палаты в Москве Алексей Родзянко и президент «Орион наследия» Давид Якобашвили.

#ПосолХантсман: “Диалог - наш единственный путь к улучшению отношений. Я приветствую любую возможность, которая позволит нам двигаться вперед – во имя более стабильного и процветающего будущего!» pic.twitter.com/5rLUI9RI15 — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 15 мая 2018 г.

Участие Хантсмана в сессии должно было стать первым выступлением высокопоставленного американского чиновника на Петербургском форуме за последние годы. Предшественник Хантсмана на посту посла Джон Теффт присутствовал на ПМЭФ-2017, однако не выступал. Последний раз американский чиновник (замминистра торговли) выступал на Петербургском форуме в 2013 г. После присоединения Крыма к России власти США не отправляли делегации в Петербург и призывали американский бизнес отказаться от участия в мероприятии.

После того как стало известно о предстоящем выступлении Хантсмана, Родзянко отмечал, что новое руководство США изменило тональность и, напротив, призвало компании поучаствовать в ПМЭФ. «Они говорят, чем более высокопоставленных лиц вы отправите, тем лучше», – указывал руководитель Американской торговой палаты в беседе с Bloomberg. После отмены выступления посла Родзянко сказал агентству: «Мы сожалеем, что посол не будет выступать».

ПМЭФ за высокий уровень участников сравнивают с Давосским форумом. В этом году форум пройдет с 24 по 26 мая. На нем выступят президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ.

Кто приедет на Петербургский экономический форум