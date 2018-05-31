Иностранные агенты остались без президентских грантов

С 2018 г. Фонд президентских грантов начал принимать заявки и на долгосрочные проекты, реализация которых может длиться до трех лет Андрей Гордеев / Ведомости

Фонд президентских грантов в четверг отчитался о первом этапе ежегодного конкурса для некоммерческих организаций (НКО): всего на него подали заявки 9175 проектов, эксперты смогли оценить 8353 из них (остальные заявители не справились с условиями конкурса). Самыми популярными направлениями для претендентов на гранты на этот раз стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (15,8%); «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13,7%); «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (12,4%). Еще одно новое направление введено в 2018 г. по решению президента Владимира Путина – это «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», по нему поданы 84 заявки.

С 2018 г. Фонд президентских грантов начал принимать заявки и на долгосрочные проекты, реализация которых может длиться до трех лет. Сейчас эта опция возможна для трех направлений – «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»; «развитие институтов гражданского общества» и «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

Грантовый фонд двух конкурсов 2018 г. составляет 8 млрд руб., на первом этапе распределены 3 млрд руб. Как сообщил на заседании первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, конкуренция среди заявителей увеличивается: поступает все больше маленьких заявок по 100 000 руб. из малых городов и территорий, в числе победителей - 1551 проект из регионов, что почти на 60% больше по сравнению с прошлым годом. «Это говорит о том, что люди поверили в конкурс. В прошлом году на членов комитета оказывалось давление с просьбой помочь или подсобить тому или иному проекту, в этом году такие просьбы практически прекратились. Хотите, чтобы вам помогли, – идите на учебу, которую проводит дирекция фонда», – рассказал Кириенко. По его словам, в этом году также начала работать идея по введению упрощенной процедуры получения маленьких грантов.

Самый большой президентский грант (114 млн руб.), рекордный за все время их выделения НКО, получил проект «Национальный симфонический оркестр». Заявок от НКО – иностранных агентов было 15, но ни одна из них не прошла отбор, отметил президент фонда Илья Чукалин.

За что записывают в иностранные агенты