Иностранные агенты остались без президентских грантов

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С 2018 г. Фонд президентских грантов начал принимать заявки и на долгосрочные проекты, реализация которых может длиться до трех лет
Андрей Гордеев / Ведомости
Фонд президентских грантов в четверг отчитался о первом этапе ежегодного конкурса для некоммерческих организаций (НКО): всего на него подали заявки 9175 проектов, эксперты смогли оценить 8353 из них (остальные заявители не справились с условиями конкурса). Самыми популярными направлениями для претендентов на гранты на этот раз стали «охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни» (15,8%); «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения» (13,7%); «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» (12,4%). Еще одно новое направление введено в 2018 г. по решению президента Владимира Путина – это «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства», по нему поданы 84 заявки.
С 2018 г. Фонд президентских грантов начал принимать заявки и на долгосрочные проекты, реализация которых может длиться до трех лет. Сейчас эта опция возможна для трех направлений – «поддержка проектов в области науки, образования, просвещения»; «развитие институтов гражданского общества» и «выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».
Грантовый фонд двух конкурсов 2018 г. составляет 8 млрд руб., на первом этапе распределены 3 млрд руб. Как сообщил на заседании первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, конкуренция среди заявителей увеличивается: поступает все больше маленьких заявок по 100 000 руб. из малых городов и территорий, в числе победителей - 1551 проект из регионов, что почти на 60% больше по сравнению с прошлым годом. «Это говорит о том, что люди поверили в конкурс. В прошлом году на членов комитета оказывалось давление с просьбой помочь или подсобить тому или иному проекту, в этом году такие просьбы практически прекратились. Хотите, чтобы вам помогли, – идите на учебу, которую проводит дирекция фонда», – рассказал Кириенко. По его словам, в этом году также начала работать идея по введению упрощенной процедуры получения маленьких грантов.
Самый большой президентский грант (114 млн руб.), рекордный за все время их выделения НКО, получил проект «Национальный симфонический оркестр». Заявок от НКО – иностранных агентов было 15, но ни одна из них не прошла отбор, отметил президент фонда Илья Чукалин.
За что записывают в иностранные агенты
Greenpeace / ТАСС
Признать деятельность НКО политической можно за сбор подписей под обращением, размещенным на сайте организации. Например, межрегиональная благотворительная общественная организация «Сибирский экологический центр» опубликовала на сайте призывы в поддержку участников «Гринписа», задержанных в связи с акцией на российской буровой платформе «Приразломная»
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Petr David Josek / AP
Причиной могут стать заявления о конфликте на юго-востоке Украины. Так, Сахаровский центр в марте 2014 г. опубликовал заявление, касающееся возможности ввода войск на территорию Украины
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Илья Питалев / РИА Новости
Еще одна причина — одиночный пикет. Анна Пастухова провела одиночный пикет с плакатом «Вы отмечаете День Конституции? Я — да!». Поскольку она является руководителем межрегиональной общественной организации «Информационно-просветительский центр "Мемориал"», то орган юстиции посчитал, что, во-первых, это деятельность организации, а во-вторых, она политическая
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Алексей Никольский / РИА Новости
Участие руководителей организации в общественных советах, общественных наблюдательных комиссиях. Павел Чиков — как частное лицо, а не председатель «Агоры», является членом президентского Совета по правам человека, что признали политической деятельностью
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Bebeto Matthews / AP
Подготовка докладов ООН. Комитет против пыток в сотрудничестве с фондом «Общественный вердикт» подготовили доклад о пытках в России, обнародованный Французской ассоциацией АСАТ. Прокурор указал, что в докладе «дается негативная оценка действиям Российской Федерации по невыполнению в полном объеме рекомендаций Комитета ООН, тем самым дискредитируются правоохранительные органы государства в глазах международного сообщества»
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Е. Разумный / Ведомости
Экспертное заключение для Конституционного суда может стать поводом для признания политической деятельности. Например, заключение для КС направлял Ресурсный правозащитный центр
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Юрий Смитюк / ТАСС
Передача литературы в библиотеку. Архангельская региональная общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) «Ракурс» признана иностранным агентом, в том числе за передачу литературы в библиотеку
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Владимир Астапкович / ТАСС
За хранение литературы. В офисе фонда «Голос Поволжья» были найдены книги «Возможны ли свободные выборы в России» и доклад «Путин. Коррупция»
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Возможная причина признания НКО иностранным агентом — участие в велопробеге. Темур Кобалия как представитель Молодежного центра консультации и тренинга в августе 2010 г. принял участие в велопробеге «Россия — Грузия: Владикавказ — Тбилиси»
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А. Махонин / Ведомости
Критика власти и президента. Руководитель «Института развития прессы — Сибирь» Виктор Юкечев в интервью обвинял Владимира Путина «в попытке заморозить в России инакомыслие», говорилось в акте проверки Минюста
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М. Стулов / Ведомости
Участие руководителя НКО в пресс-конференции. Исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев принял участие в пресс-конференции «Судьба НКО под вопросом»
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Игорь Зарембо / РИА Новости
Природоохранная деятельность может быть приравнена к политической. Например, калининградская организация «Экозащита! — Женсовет» проводила мероприятия с целью противодействия строительству в Калининградской области Балтийской АЭС
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Евгений Биятов / РИА Новости
Организация и оплата защиты обвиняемых по «болотному делу». Фонд «Общественный вердикт» оплачивал защиту обвиняемых по «болотному делу» Михаила Косенко и Федора Бахова
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Е. Разумный / Ведомости
Публикация информации о деятельности НКО в СМИ. «Мемориал», «Агора» и другие НКО занимаются «политической деятельностью», потому что о них пишут журналисты
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РИА Новости
Защита животных. Геблеровское экологическое общество разрабатывало рекомендации по организации общественной кампании, направленной на недопущение добычи полезных ископаемых в местах обитания редких видов животных (в том числе снежного барса) на Алтае, установил Минюст