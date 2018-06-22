Верховный суд определился с правилами процесса в новых судах
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Пленум Верховного суда в четверг одобрил поправки в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства (КАС), которые устанавливают полномочия вновь создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также определяют порядок рассмотрения поступающих туда жалоб. Такие уточнения понадобились в связи с тем, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в системе судов общей юрисдикции самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов, напомнил зампредседателя Верховного суда Василий Нечаев. По замыслу авторов реформы создание самостоятельных инстанций в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением, позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства.
Пять апелляционных судов будут рассматривать жалобы на решения, принятые судами областного и республиканского уровня в первой инстанции. Вступившие в силу решения районных судов общей юрисдикции и мировых судей будут проверять не президиумы региональных судов, как сейчас, а кассационные суды на территории соответствующего округа (всего их будет девять).
По новым правилам Верховный суд сможет в качестве кассационной инстанции проверять решения, вынесенные областными и республиканскими судами в первой инстанции, отметил Нечаев, в то время как по действующим правилам они до него не доходят. А жалобы на решения областных и республиканских судов по делам, которые рассматриваются в порядке административного судопроизводства, вообще будут попадать на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда, минуя кассационную инстанцию. Это вызвано спецификой таких дел, которые требуют скорейшего рассмотрения, объяснил Нечаев.
Исключение сделано для споров о кадастровой стоимости, они останутся на уровне регионов. Собеседник «Ведомостей» в Верховном суде объясняет такое решение количеством, а также особенностями подобных дел: обычно они сопровождаются большим объемом экспертиз и заключений, нет смысла везти все это в Верховный суд.
Действительно, кадастровые споры – категория, демонстрирующая в последние годы активный рост. В 2017 г., по статистике Верховного суда, количество таких споров выросло на 26% до 16 000 дел. В 97% случаев требования граждан удовлетворяются, рассказывал в феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев – по его мнению, это свидетельствует о наличии системных проблем в кадастровой оценке и о необходимости введения обязательного досудебного порядка для этой категории споров.
Вдвое – с шести месяцев до трех – сокращается срок подачи кассационной жалобы. Это очень хорошо, радуется Станислав Добшевич из юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры». Полгода ожидания, не отменят ли уже вступившее в силу решение, – это слишком большой срок. Но самое большое положительное изменение – это «сплошная кассация». Если раньше решение о передаче дела на рассмотрение кассационной инстанции принимал судья по своему усмотрению, то теперь отказ в кассации не предусмотрен. По крайней мере на уровне кассационного суда, Верховный суд сохраняет возможность фильтровать попадающие к нему дела.
Действительно, Верховный суд сохраняет нестройную систему двух кассаций, когда после рассмотрения дела в одной кассационной инстанции можно подать жалобу еще и в коллегию Верховного суда, отмечает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Но при этом в законопроекте подчеркивается: в Верховный суд можно будет обращаться только в исключительных случаях. По всей видимости, в дальнейшей перспективе кассационная инстанция должна остаться одна. А Верховному суду так или иначе придется сосредоточиться на формировании прецедентной практики, уверена Плешанова. А это, в свою очередь, требует усилить роль президиума Верховного суда при рассмотрении конкретных дел: согласно решению Конституционного суда, определения судебных коллегий не создают прецедента, напоминает она.