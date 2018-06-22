Верховный суд определился с правилами процесса в новых судах

Верховный суд сохраняет нестройную систему двух кассаций, когда после рассмотрения дела в одной кассационной инстанции можно подать жалобу еще и в коллегию Верховного суда Максим Стулов / Ведомости

Пленум Верховного суда в четверг одобрил поправки в Гражданский процессуальный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства (КАС), которые устанавливают полномочия вновь создаваемых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции, а также определяют порядок рассмотрения поступающих туда жалоб. Такие уточнения понадобились в связи с тем, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание в системе судов общей юрисдикции самостоятельных окружных апелляционных и кассационных судов, напомнил зампредседателя Верховного суда Василий Нечаев. По замыслу авторов реформы создание самостоятельных инстанций в специально учрежденных округах, не совпадающих с административно-территориальным делением, позволит повысить независимость судебных решений и унифицировать систему судоустройства.

Пять апелляционных судов будут рассматривать жалобы на решения, принятые судами областного и республиканского уровня в первой инстанции. Вступившие в силу решения районных судов общей юрисдикции и мировых судей будут проверять не президиумы региональных судов, как сейчас, а кассационные суды на территории соответствующего округа (всего их будет девять).

По новым правилам Верховный суд сможет в качестве кассационной инстанции проверять решения, вынесенные областными и республиканскими судами в первой инстанции, отметил Нечаев, в то время как по действующим правилам они до него не доходят. А жалобы на решения областных и республиканских судов по делам, которые рассматриваются в порядке административного судопроизводства, вообще будут попадать на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда, минуя кассационную инстанцию. Это вызвано спецификой таких дел, которые требуют скорейшего рассмотрения, объяснил Нечаев.

Вячеслав Лебедев председатель Верховного суда декабрь 2016 г. Сейчас в областной и равный ему суд обжалуются решения районных судов и затем в кассационном порядке обжалуют в тот же суд. Да, инстанции разные, но суд-то – один коллектив. Поэтому резонно каждую инстанцию разделить, чтобы она была самостоятельной.

Исключение сделано для споров о кадастровой стоимости, они останутся на уровне регионов. Собеседник «Ведомостей» в Верховном суде объясняет такое решение количеством, а также особенностями подобных дел: обычно они сопровождаются большим объемом экспертиз и заключений, нет смысла везти все это в Верховный суд.

Действительно, кадастровые споры – категория, демонстрирующая в последние годы активный рост. В 2017 г., по статистике Верховного суда, количество таких споров выросло на 26% до 16 000 дел. В 97% случаев требования граждан удовлетворяются, рассказывал в феврале председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев – по его мнению, это свидетельствует о наличии системных проблем в кадастровой оценке и о необходимости введения обязательного досудебного порядка для этой категории споров.

Вдвое – с шести месяцев до трех – сокращается срок подачи кассационной жалобы. Это очень хорошо, радуется Станислав Добшевич из юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры». Полгода ожидания, не отменят ли уже вступившее в силу решение, – это слишком большой срок. Но самое большое положительное изменение – это «сплошная кассация». Если раньше решение о передаче дела на рассмотрение кассационной инстанции принимал судья по своему усмотрению, то теперь отказ в кассации не предусмотрен. По крайней мере на уровне кассационного суда, Верховный суд сохраняет возможность фильтровать попадающие к нему дела.

Действительно, Верховный суд сохраняет нестройную систему двух кассаций, когда после рассмотрения дела в одной кассационной инстанции можно подать жалобу еще и в коллегию Верховного суда, отмечает руководитель аналитической службы юридической фирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова. Но при этом в законопроекте подчеркивается: в Верховный суд можно будет обращаться только в исключительных случаях. По всей видимости, в дальнейшей перспективе кассационная инстанция должна остаться одна. А Верховному суду так или иначе придется сосредоточиться на формировании прецедентной практики, уверена Плешанова. А это, в свою очередь, требует усилить роль президиума Верховного суда при рассмотрении конкретных дел: согласно решению Конституционного суда, определения судебных коллегий не создают прецедента, напоминает она.