Это еще не военный союз, но уже движение в его направлении, считает эксперт

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Китай впервые поучаствует в стратегических российских учениях «Восток-2018» Евгений Разумный / Ведомости

С внезапной проверки Центрального и Восточного военных округов в понедельник начались стратегические учения «Восток-2018». В заявлении министра обороны Сергея Шойгу, переданном департаментом информации военного ведомства, говорится, что «это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил». По словам министра, кроме этих округов в учениях примут участие Северный флот, Воздушно-десантные войска, дальняя и военно-транспортная авиация, а также «органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженные силы Монголии».