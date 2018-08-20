Китай впервые поучаствует в стратегических российских учениях «Восток-2018»
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С внезапной проверки Центрального и Восточного военных округов в понедельник начались стратегические учения «Восток-2018». В заявлении министра обороны Сергея Шойгу, переданном департаментом информации военного ведомства, говорится, что «это крупнейшее со времен маневров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооруженных сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил». По словам министра, кроме этих округов в учениях примут участие Северный флот, Воздушно-десантные войска, дальняя и военно-транспортная авиация, а также «органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вооруженные силы Монголии».
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