Венесуэла ввела в обращение новую национальную валюту
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Венесуэла ввела в обращение новую национальную валюту
Carlos Garcia Rawlins / REUTERS
Венесуэла пошла на экстренные меры, пытаясь спасти свою экономику. В понедельник она деноминировала национальную валюту, убрав со старого боливара пять нулей, а также девальвировала ее на 95% и привязала к государственной криптовалюте. Кроме того, правительство сократит субсидии на топливо и повысит минимальную зарплату в 60 раз.
Годовой темп инфляции в стране превышает 80 000%, и Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что он может достичь 1 000 000% к концу года. Цены удваиваются каждые четыре недели, из-за чего жизнь для большинства венесуэльцев стала невыносимо трудной. Многие из них голодают или бегут из страны.
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