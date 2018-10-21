Налоговики опередили конституционных судей в защите прав человека
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Конституционный суд прекратил производство по делу о проверке на соответствие Основному закону порядка государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей – в той его части, которая позволяет отказывать в регистрации заявителям, имеющим отношение к юрлицам, за которыми числилась налоговая задолженность. Поводом для проверки стала жалоба Виктора Синкевича, который в 2017 г. был избран главой администрации района в Иркутской области, но не смог внести в ЕГРЮЛ сведения о себе как о лице, имеющем право действовать от имени муниципалитета без доверенности. Ему было отказано, поскольку ранее Синкевич руководил ООО «Иркутский областной спортивный клуб по настольному теннису «Соболь», исключенным из ЕГРЮЛа в связи с безнадежной задолженностью перед бюджетом и отсутствием признаков жизни. Суд в Иркутске решил, что нормы избирательного законодательства не применимы к закону о регистрации, и отклонил иск главы района. Синкевич доказывал, что спорные нормы лишают его возможности исполнять большинство обязанностей главы администрации, а следовательно, нарушают его конституционное право быть избранным.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}