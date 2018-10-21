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Налоговики опередили конституционных судей в защите прав человека Максим Стулов / Ведомости

Конституционный суд прекратил производство по делу о проверке на соответствие Основному закону порядка государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей – в той его части, которая позволяет отказывать в регистрации заявителям, имеющим отношение к юрлицам, за которыми числилась налоговая задолженность. Поводом для проверки стала жалоба Виктора Синкевича, который в 2017 г. был избран главой администрации района в Иркутской области, но не смог внести в ЕГРЮЛ сведения о себе как о лице, имеющем право действовать от имени муниципалитета без доверенности. Ему было отказано, поскольку ранее Синкевич руководил ООО «Иркутский областной спортивный клуб по настольному теннису «Соболь», исключенным из ЕГРЮЛа в связи с безнадежной задолженностью перед бюджетом и отсутствием признаков жизни. Суд в Иркутске решил, что нормы избирательного законодательства не применимы к закону о регистрации, и отклонил иск главы района. Синкевич доказывал, что спорные нормы лишают его возможности исполнять большинство обязанностей главы администрации, а следовательно, нарушают его конституционное право быть избранным.