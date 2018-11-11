Голосование на одном из избирательных участков в Абакане во время второго тура выборов главы Хакасии Александр Колбасов / ТАСС

В Хакасии начался второй тур губернаторских выборов, в котором принимает участие единственный кандидат – коммунист Валентин Коновалов. На 12.00 местного времени (8.00 по мск) явка составила 14,65%, за четыре часа с начала голосования на участки пришли более 56 000 избирателей, сообщил пресс-центр избиркома Хакасии. На это же время явка в первом туре составляла 12,95%.

Явка избирателей на 15.00 (11.00 мск) составляла уже 31,27%, что почти на 5% выше, чем на выборах в первом туре, сообщила секретарь избиркома республики Ольга Куюкова.

В избиркоме Хакасии также сообщили о получении жалоб на проведение опросов на избирательных участках. «Поступает множество обращений относительно организации опросов на территории избирательных участков общественным движением "Народный глава". Избиркомом в территориальные избирательные комиссии направлены разъяснения о том, как действовать в таких ситуациях ", — сказали в избиркоме (цитата по «Интерфакс-Сибирь»). По словам собеседника «Интерфакса», члены комиссии удаляют социологов за пределы участка, на улицы, «если их деятельность мешает голосованию, содержит элементы агитации. На участках, расположенных в больших зданиях, социологов отправляют за пределы помещения для голосования». При этом руководитель избиркома Хакасии Александр Чуманин не увидел в этом нарушений избирательного законодательства. По его словам, людей опрашивают за пределами помещений для голосования.

Движение «Народный глава» было организовано провластными общественными организациями. Они выступили против «безальтернативных выборов», заявив, что их не устраивает единственный кандидат. До дня голосования в Хакасии велась агитация голосовать против Коновалова, о чем говорили коммунисты. Коновалов остался на выборах главы единственным кандидатом после того, как перед вторым туром последовательно снялись все его соперники.

В единый день голосования 9 сентября Коновалов обошел действующего главу республики Виктора Зимина. Коммунист набрал 44,81%, а Зимин – 32,42%. Второй тур был назначен на 23 сентября, однако поздно вечером 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру. После этого голосование переносилось еще дважды из-за последовательного снятия кандидатов, занимавших место Зимина во втором туре. В итоге выборы были назначены на 11 ноября. В бюллетенях есть только фамилия Коновалова и две графы — «за» и «против». Для победы коммунисту необходимо набрать не менее 50% голосов плюс один голос «за» от числа избирателей, пришедших на участки.

Коновалова также пытались снять с выборов. Избирком Хакасии подавал иск в Верховный суд об отмене регистрации Коновалова, заявив, что кандидат неправильно оформил документы после того, как соответствующее представление вынесла местная прокуратура. Иск избиркома Хакасии может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу, заявила тогда председатель ЦИК Элла Памфилова. После этого избирком иск отозвал.