Кандидат от КПРФ побеждает на выборах главы Хакасии

Кандидат в губернаторы Республики Хакасии от КПРФ Валентин Коновалов Александр Колбасов / ТАСС

Единственный кандидат на должность главы Хакасии коммунист Валентин Коновалов набирает более 50% голосов во втором туре выборов. По итогам обработки 99,23% бюллетеней за кандидатуру Коновалова проголосовали 57,63% избирателей, против высказались 41,17%. Для победы кандидату от КПРФ достаточно было набрать более 50% голосов.

Явка во втором туре выборов в Хакасии превысила показатель первого тура. По данным на 18.00 по местному времени, в голосовании приняли участие 40,9% избирателей против 35,18% к этому же времени в первом туре.

В единый день голосования 9 сентября Коновалов обошел действующего главу республики Виктора Зимина, набрав 44,81% голосов (у Зимина было 32,42%). Второй тур выборов был назначен на 23 сентября, но поздно вечером 21 сентября Зимин снял свою кандидатуру. После этого голосование переносилось еще дважды из-за снятия кандидатов, занимавших на выборах место Зимина. В итоге Коновалов остался единственным кандидатом, а выборы были назначены на 11 ноября.

Коновалова тоже пытались снять с выборов: избирком Хакасии подавал иск в Верховный суд об отмене регистрации коммуниста, заявив, что он неправильно оформил документы. Против иска высказалась председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, он мог нанести непоправимый ущерб избирательному процессу. После ее слов региональный избирком иск отозвал.

После неудачи в первом туре выборов Виктор Зимин ушел с должности главы Хакасии. Временно исполняющим обязанности главы республики был назначен замминистра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Президент Владимир Путин предложил ему поработать в Хакасии месяц, пока не определится новый глава региона, взять под контроль ситуацию в республике и помочь организовать чистые и открытые выборы. Путин пообещал, что после этого Развожаеву найдут «применение в федеральных органах». Врио главы Хакасии говорил, что готов участвовать в выборах, если Коновалов не наберет 50%.

Наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения на участках в ходе второго тура выборов в Хакасии. При этом, по словам представителей регионального избиркома и ЦИК, число жалоб не превышало обычного уровня. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что жалоб почти не было, по горячей линии поступали отдельные заявления «несущественного характера». Например, поступали жалобы на подвоз избирателей к участкам, а также на агитацию в день тишины. Общественная палата Хакасии сообщила, что намерена обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконную агитацию в пользу Коновалова, которая проводилась в день тишины. По ее данным, 10 ноября в Хакасии распространялась газета без выходных данных.

Движение «Голос», наблюдающее за выборами в Хакасии, также фиксировало различные нарушения. Большая их часть была связана тем, что движение «Народный глава» проводило в зданиях, где находятся участковые комиссии, социальные опросы, предлагая выбрать альтернативного кандидата. Движение «Народный глава» было организовано провластными общественными организациями, которые выступили против «безальтернативных выборов» с единственным кандидатом и призывали голосовать против Коновалова.