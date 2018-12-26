Политика / Власть
Статья опубликована в № 4726 от 27.12.2018 под заголовком: Кремль в награду за Приморье

Кириенко доверил выборы человеку Суркова

Пост замначальника управления по обеспечению деятельности Госсовета занял Борис Рапопорт
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На пост замначальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) назначен Борис Рапопорт, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к администрации президента. По словам одного из них, он будет заниматься выборами и работой с экспертами. На недавних выборах в Приморье Рапопорт был неформальным руководителем штаба врио губернатора Олега Кожемяко и основным политтехнологом его кампании, добавляет собеседник (официально штаб возглавлял бывший первый вице-губернатор Сахалина Антон Волошко).

Выборы в Приморье, которые выиграл Кожемяко с 62% голосов, курировал начальник УГС Александр Харичев. Движение «Голос» на этой неделе выпустило доклад о фальсификациях на этих выборах и потребовало отмены итогов голосования на 47 участках Владивостока.

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