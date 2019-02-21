Четвертый кризис рейтингов Путина за 20 лет: что делать власти?
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Рейтинги президента цикличны, и их существенное снижение в 2018 г. стало для Владимира Путина уже четвертым, заявил в четверг на ежегодной конференции «Левада-центра» политолог Кирилл Рогов. Первое падение случилось в 2000 г., когда была «война с олигархами», второе – в конце 2004 – начале 2005 г., после монетизации льгот и отмены губернаторских выборов, третье – в 2011–2013 гг., четвертое – в 2018 г., после объявления о повышении пенсионного возраста. Во все эти периоды одобрение деятельности Путина падало до 60–65% и трижды это произошло вскоре после президентских выборов, когда власть неожиданно меняла правила игры, отметил эксперт: «В 2000 г. Путин атакует олигархов, получив легитимность на выборах, и меняет институционально ситуацию в свою пользу. В 2004 г. он реструктурирует часть социальных обязательств государства и атакует региональные элиты. Сейчас Путин тоже сбрасывает часть социальных обязательств, поднимает налоги, оплачивая это частью своей популярности. И это скорее свидетельствует о силе режима, который способен удержать ситуацию, проведя серию непопулярных мер сразу после выборов».
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