Посол США в России не приедет на Петербургский форум из-за дела Калви

Ему будет сложно посетить мероприятие, пока основатель Baring Vostok под арестом, заявили в посольстве

Rick Bowmer / AP

Посол США в России Джон Хантсман не приедет на Петербургский международный экономический форум из-за дела основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом Forbes рассказал представитель американского посольства.

«Как он неоднократно заявлял, ему будет сложно посетить мероприятие, пока американский инвестор Майкл Калви находится под арестом и обвиняется по уголовному делу, возбужденному из-за коммерческого спора», – сказал представитель посольства. По его словам, домашний арест и уголовное преследование Калви «подрывают усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и развития более надежного делового сотрудничества».

Руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на Петербургский форум из-за ареста Калви, писала в марте Financial Times со ссылкой на источники. Хантсман тогда сказал газете, что не будет участвовать в форуме, пока основатель Baring Vostok находится под стражей. Через месяц Калви перевели под домашний арест.

В Кремле заявили, что знают об опасениях бизнеса в связи с делом Baring Vostok, но бойкота Петербургского форума не ожидают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, сообщения о бойкоте ПМЭФа поступают каждый год, но до сих пор не находили своего подтверждения.

Калви, партнеров Baring Vostok Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, директора по инвестициям фонда Ивана Зюзина, бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева и гендиректора НАО «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова арестовали в середине февраля по делу о мошенничестве. В апреле Калви и Кордичеву смягчили меру пресечения, остальных фигурантов дела оставили под стражей. По версии следствия, они организовали хищение 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». Все фигуранты, кроме Кордичева, вину не признают.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде