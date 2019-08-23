Путин поручил подготовить симметричный ответ на ракетные испытания США

Maxim Shemetov / Reuters

Президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на испытания ракеты, которые Пентагон провел 19 августа и которые не соответствуют положениям договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом он заявил во время заседания Совета безопасности России, сообщается на сайте Кремля. Поручение дано Минобороны, МИДу и профильным ведомствам.

Как отметил президент, Россия и раньше располагала данными о том, что США длительное время занимаются созданием оружия, запрещенного по ДРСМД. Вместо того чтобы начать соблюдать договор, американцы «срежиссировали пропагандистскую кампанию» о том, что договор не соблюдает Россия, подчеркнул он. Не остается сомнений, что истинные замыслы США – избавиться от ограничений и «развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет», добавил Путин.

Россия вместе тем по-прежнему открыта к равноправному и конструктивному диалогу с США для восстановления доверия и укрепления международной безопасности, отметил также российский лидер.

19 августа Пентагон объявил о пуске крылатой ракеты с мобильной установки на острове Сан-Николас (Калифорния). После более чем 500 км полета ракета точно поразила цель, отчитывалось американское ведомство. Испытание последовало за аннулированием ДРСМД, которое официально произошло в начале августа. По ДРСМД, действовавшему с 1988 г., Россия и США обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности (от 1000 до 5500 км и от 500 до 1000 км соответственно), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты.

О том, что США планируют в августе провести испытания ракеты меньшей дальности (около 1000 км), сообщал в марте Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне. По его словам, если пуск пройдет успешно, то ракета может быть развернута в течение 18 месяцев. Кроме того, собеседник говорил, что США планируют провести испытание и ракеты средней дальности, но деталей не уточнял. CNN подтверждал планы американских властей провести испытание ракеты. Как отмечал телеканал, ракета была «разработана специально для того, чтобы бросить вызов России в Европе».