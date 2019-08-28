Для Владимира Путина нет единоросса

На выборах в Мосгордуму он может проголосовать так же, как советует Алексей Навальный

Пресс-служба президента России

Президенту Владимиру Путину второй раз подряд на выборах в Мосгордуму не представится возможность проголосовать за кандидата от «Единой России». На сей раз в округе № 37 (районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский и часть района Проспект Вернадского), где находится избирательный участок, к которому приписан президент, зарегистрировано всего три кандидата, все от парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), который победил в этом округе на предыдущих выборах в 2014 г., Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Оппозиционер Алексей Навальный, рассказал «Ведомостям» собеседник в Фонде борьбы с коррупцией, по стратегии «умного голосования» призовет жителей округа голосовать за Губенко, а московские власти, по словам человека, близкого к мэрии, и собеседника, близкого к КПРФ, поддерживают кандидатуру Романовича.

Путин не член «Единой России», но возглавлял партию власти в 2008–2012 гг., когда был премьером. Он неоднократно направлял актеру и режиссеру Губенко поздравительные телеграммы в связи с его юбилеями.

В округе № 37 пытались выдвинуться 12 человек, в том числе интернет-омбудсмен, член Партии роста Дмитрий Мариничев и глава совета депутатов Гагаринского района, член «Яблока» Елена Русакова, участвовавшая в протестных акциях за допуск независимых кандидатов к выборам. Путин, комментируя эти протесты, напомнил, что в 2014 г. к выборам в Мосгордуму не допустили 111 человек, а в 2019 г. – только 56: «Там были сфальсифицированы подписи, как утверждают специалисты».

На выборах 2014 г. в округе № 37 тоже не было ни одного единоросса, но, кроме Губенко, баллотировались еще шесть кандидатов – от ЛДПР, Социал-демократической партии, «Гражданской платформы», «Яблока», «Справедливой России» и один самовыдвиженец. Путин тогда проголосовал досрочно, но не сказал, за кого.

Округ № 37 считается одним из самых протестных. На муниципальных выборах 2017 г. в Гагаринском районе все 12 мандатов получили кандидаты «Яблока», набрав в 4 раза больше голосов, чем выдвиженцы «Единой России». После тех выборов мэр Москвы Сергей Собянин отправил в отставку главу управы района Ольгу Белягину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос «Ведомостей», планирует ли Путин голосовать на выборах в Мосгордуму. Руководитель исполкома московской «Единой России» Олег Смолкин сообщил, что у партии в округе № 37 был кандидат, он прошел через партийные праймериз, но он сошел с дистанции, считая, что не сможет собрать подписи.

Пресс-секретарь мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова в ответ на вопрос «Ведомостей», кого поддерживает мэрия в округе № 37, заявила: «Сделать выбор в пользу достойного кандидата – это право жителей округа».

Все три оставшихся кандидата во многом поддерживают политику Путина и обозначенные им стратегические приоритеты развития, поэтому президент может поддержать каждого из них, считает политолог Александр Пожалов: «Если в основе его голосования будет лежать принцип стабильности, то логично голосовать за действующего депутата от КПРФ, представителя творческой интеллигенции Николая Губенко. Узнаваемость и шансы коммуниста в целом видятся выше, в том числе благодаря и бренду КПРФ». Административным кандидатом в округе по ряду признаков выступает Романович, но в целом кампания там незаметная, заключает эксперт.

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