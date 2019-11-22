Суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы отказался принять иск Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, к президенту России Владимиру Путину, сообщается в пресс-релизе суда. Согласно определению суда, к главе государства не могут быть предъявлены требования в рамках административного судопроизводства. Принятие иска нарушило бы основные принципы разделения властей, подчеркнул суд.
Согласно определению суда, к главе государства не могут быть предъявлены требования в рамках административного судопроизводства. Принятие иска нарушило бы основные принципы разделения властей, подчеркнул суд.
Об иске ФБК сообщил накануне, 21 ноября. Истцы — сотрудники ФБК Георгий Албуров, Мария Высочина, Анна Богомолова и Вячеслав Гимади — требовали признать незаконным бездействие Путина, которое, по их мнению, выразилось в том, что глава государства уклоняется от исполнения обязанностей гаранта Конституции. Они попросили суд обязать президента «в пределах предоставленных ему полномочий» принять меры по защите их конституционных прав.
Как пояснялось в иске, президент обязан выступать в защиту нарушенных конституционных прав, но применительно к ФБК эта обязанность исполнена не была. Конституционные права заявителей систематически нарушаются и ограничиваются при расследовании Следственным комитетом (СКР) дела об отмывании средств через ФБК, отмечалось в документе.
Речь в иске идет об уголовном деле по ст. 174 Уголовного кодекса (отмывание денег), возбужденном в августе этого года. По мнению следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудникам фонда от третьих лиц были переданы деньги на общую сумму 1 млрд руб., которые были получены преступным путем, сообщал СКР. Для их легализации, считает ведомство, сотрудники ФБК через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков, после чего они были перечислены на текущие расчетные счета фонда.
Как следует из базы данных Тверского суда, Навальный как минимум дважды – в 2016 и 2017 гг. – подавал иски к Путину. Оба раза ему было отказано в их принятии.
В начале октября Минюст признал ФБК иностранным агентом. Причиной ведомство называло несколько денежных переводов, поступивших на счета ФБК из Испании и США. Навальный опровергал получение фондом иностранных денег. По его словам, все деньги фонда – это пожертвования от российских граждан.