Суд отказался принять иск ФБК к Путину

Речь в иске идет об уголовном деле по ст. 174 Уголовного кодекса (отмывание денег), возбужденном в августе этого года. По мнению следствия, с января 2016 г. по декабрь 2018 г. сотрудникам фонда от третьих лиц были переданы деньги на общую сумму 1 млрд руб., которые были получены преступным путем, сообщал СКР. Для их легализации, считает ведомство, сотрудники ФБК через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких банков, после чего они были перечислены на текущие расчетные счета фонда.