Что хотят изменить депутаты в президентских поправках к Конституции

Председатель Думы Вячеслав Володин считает, что расширять перечень вопросов ко второму чтению не стоит: «На мой взгляд, было бы правильно <...> поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы». Тем не менее депутаты уже готовят свои поправки. Единороссы, по словам лидера их фракции Сергея Неверова, уже направили ряд вопросов в рабочую группу и представителю президента в Думе Гарри Минху: они, в частности, касаются процедуры всенародного голосования, места Госсовета как института власти и более императивной нормы об индексации социальных выплат. Эсеры, по словам первого зампреда фракции Михаила Емельянова, хотят вернуть прежний пенсионный возраст, ввести ответственность Центробанка за экономический рост и занятость и индексировать пособия и пенсии не ниже уровня инфляции. Коммунисты готовят 10 поправок, в том числе о равномерном распределении доходов от недр, государствообразующей роли русского народа и дополнительных социальных гарантиях, говорит депутат Александр Ющенко. Наконец, ЛДПР будет настаивать на переименовании должности зампреда Совета безопасности в вице-президента, закреплении в Конституции «роли русского народа» и делении страны исключительно по территориальному признаку, передает ТАСС слова лидера партии Владимира Жириновского.