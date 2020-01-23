Что хотят изменить депутаты в президентских поправках к Конституции
Госдума в четверг одобрила в первом чтении президентский законопроект об изменении Конституции. Его поддержали 432 из 447 действующих депутатов, против и воздержавшихся не было. На сбор поправок отведено 15 дней, второе чтение пройдет 11 февраля.
Что еще поправить
Представляя проект, председатель комитета по законодательству Павел Крашенинников пояснил, что после его принятия потребуется внести изменения более чем в 30 законов, принять закон о Госсовете и скорректировать закон о порядке внесения поправок в Конституцию. Ко второму чтению надо также уточнить, сможет ли Дума, наделяемая правом утверждать вице-премьеров и министров, еще и требовать прекращения их полномочий, и что будет, если она кого-то не утвердит, добавил докладчик. Отвечая на вопросы фракций, он отметил, что поправок в первые две главы Конституции не предполагается, поэтому предложения об установлении государственной идеологии приниматься не будут (вопрос об этом задала «Справедливая Россия»). Не войдет в проект и норма о самороспуске Госдумы, а принятие поправок не приведет к обнулению президентских сроков, заверил депутат.
Еще одна поправка может быть внесена в преамбулу Конституции, сообщил в четверг после заседания рабочей группы ее сопредседатель, глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, не уточнив суть поправки. Ранее он говорил, что согласно ч. 2 ст. 13 Конституции никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной, но этот пункт подразумевает идеологию в узком понимании, а есть еще и широкое – «наличие фундаментальных идей, пронизывающих все сферы общественных отношений». Именно в этом смысле, считает сенатор, президент называл государственной идеологией России патриотизм. Другой сопредседатель группы – директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева полагает, что в преамбуле стоит отразить тему сохранения исторической памяти для противодействия фальсификации истории.
Председатель Думы Вячеслав Володин считает, что расширять перечень вопросов ко второму чтению не стоит: «На мой взгляд, было бы правильно <...> поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы». Тем не менее депутаты уже готовят свои поправки. Единороссы, по словам лидера их фракции Сергея Неверова, уже направили ряд вопросов в рабочую группу и представителю президента в Думе Гарри Минху: они, в частности, касаются процедуры всенародного голосования, места Госсовета как института власти и более императивной нормы об индексации социальных выплат. Эсеры, по словам первого зампреда фракции Михаила Емельянова, хотят вернуть прежний пенсионный возраст, ввести ответственность Центробанка за экономический рост и занятость и индексировать пособия и пенсии не ниже уровня инфляции. Коммунисты готовят 10 поправок, в том числе о равномерном распределении доходов от недр, государствообразующей роли русского народа и дополнительных социальных гарантиях, говорит депутат Александр Ющенко. Наконец, ЛДПР будет настаивать на переименовании должности зампреда Совета безопасности в вице-президента, закреплении в Конституции «роли русского народа» и делении страны исключительно по территориальному признаку, передает ТАСС слова лидера партии Владимира Жириновского.
Как голосовать
Рабочая группа в четверг обсуждала и вопрос об «общероссийском голосовании» по поправкам. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила использовать для этого привычные россиянам процедуры, но максимально их упростить, убрав все лишнее. В число таких излишеств, по ее мнению, попадают порог явки и предварительная агитация, а вот систему «Мобильный избиратель» применять надо обязательно – в отличие от электронного голосования, которое недостаточно проработано и от него может быть больше вреда, чем пользы. Общественное наблюдение тоже должно быть, но желательно партийное – например, под эгидой Общественной палаты, считает Памфилова. Председатель палаты Лидия Михеева тут же заверила, что вербовка наблюдателей может быть начата прямо сейчас: на выборах президента от общественных палат на участки привлекли 150 000 наблюдателей, напомнила она.
Единственное, что осталось не до конца понятным членам рабочей группы, так это порядок вступления поправок в силу – будут они подписаны президентом до или после голосования. Этот вопрос сильно беспокоил лидера Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова: возникает недопонимание, людям надо как-то объяснять, зачем нужно голосование после того, как поправки подпишет президент, недоумевал он. «Голосует Федеральное собрание, потом подписывает президент, а в зависимости от голосования закон будет вступать или не вступать в силу», – объяснил Крашенинников. Гораздо логичнее было бы президенту подписать его уже по итогам голосования, настаивал Шмаков. Успокоил его лишь Клишас, заявив, что порядок вступления поправок в силу – серьезный конституционный вопрос, требующий дополнительного анализа, поэтому в понедельник им займется специально собранная группа специалистов по конституционному праву.
Очевидно, что пока окончательного решения по поводу того, какие поправки смогут ко второму чтению внести депутаты, нет, но что-то серьезно менять им права не дадут, предполагает политолог Виталий Иванов: «Возможно, будет внесена какая-то косметическая правка, чтобы исключить разговоры о полном одобрении. Но широкой дискуссии никто допускать не планирует». Что же касается преамбулы, то туда можно добавить что угодно, полагает эксперт: «Ее можно править по той же схеме, что главы 3–8. Но это не нормативная часть, следовательно, регулирующего значения она не имеет».