В Кремле призвали работать удаленно на нерабочей неделе
На следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей в связи с распространением коронавируса, работающие в удаленном формате должны продолжить работать, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Также продолжится работа оборонных предприятий, имеющих обязательный цикл работы, рассказал он.
«Речь не идёт о выходных или праздничных днях в классическом понимании этого слова. Режим нерабочих дней введен для того, чтобы снизить контакты по максимуму, контакты между людьми»
По словам Пескова, с 30 марта по 3 апреля должно продолжиться дистанционное обучение в школах и вузах. «Они не только не запрещаются на следующей неделе, но они приветствуются», – отметил Песков. Он уточнил, что цель следующей недели – не прекратить процесс обучения или работы в удаленном формате, а минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер.
25 марта президент Путин объявил нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля, с сохранением заработной платы. «То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля», – сказал он в своем обращении к россиянам. Позже подписанный президентом указ уточнил, что мера не распространяется на органы власти, банки, медицинские организации, экстренные службы и непрерывно работающие организации.
В Москве уже с 26 марта будут закрыты магазины одежды, бары и крупные парки, а общепит будет работать только с заказами на доставку, постановил мэр Москвы Сергей Собянин. Аналогичные ограничения ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев. Запреты сверх установленных на федеральном уровне ввели в Краснодарском крае, Рязанской и Амурской областях. Премьер Михаил Мишустин призвал распространить введенные в Москве ограничения на всю Россию.
В России, согласно данным оперативного штаба на 27 марта, выявлено 1036 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки это число увеличилось на 196. Больше всего заболевших в Москве – 703. По данным Роспотребнадзора, около 20% от общего количества инфицированных заразились в России при контакте с заболевшими.