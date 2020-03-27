В Кремле призвали работать удаленно на нерабочей неделе

По словам Пескова, с 30 марта по 3 апреля должно продолжиться дистанционное обучение в школах и вузах. «Они не только не запрещаются на следующей неделе, но они приветствуются», – отметил Песков. Он уточнил, что цель следующей недели – не прекратить процесс обучения или работы в удаленном формате, а минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер.