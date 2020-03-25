Путин подписал указы по итогам своего обращения к гражданам
Президент России Владимир Путин подписал указы о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию и об объявлении выходных с 30 марта по 3 апреля. Документы опубликованы на сайте Кремля. Такие меры борьбы с распространением коронавируса президент объявил в ходе обращения к гражданам 25 марта.
Голосование по изменению Конституции перенесено на неопределенный срок. По словам Путина, новый день голосования будет определен после консультаций со специалистами и врачами по развитию ситуации с коронавирусом в России. Из указа следует, что новая дата будет введена отдельным указом президента.
Нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля объявлены с сохранением заработной платы. Действие указа не распространяется на:
медицинские и аптечные организации
организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости
организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств
организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.
Как пояснил президент, длинные выходные предусмотрены для того, «чтобы снизить скорость распространения болезни». Путин призвал россиян не поступать, полагаясь на «русское авось», и провести длинные выходные дома.
В ходе обращения к россиянам Путин также предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, у которых месячный доход сократился более чем на 30%.