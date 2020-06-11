Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБЧтобы спецслужба перестала быть политическим инструментом власти
Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована. Такой вывод содержится в докладе Центра «Досье» Михаила Ходорковского, опубликованного 11 июня.
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например, судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке. Кроме того, авторами доклада были проведены интервью с бывшими сотрудниками спецслужб и даже с действующим сотрудником ФСБ. В документе изучен вопрос о преемственности идеологии и практики ФСБ от советского КГБ, становление спецслужбы в 1990-е гг. и ее дальнейшие реформы после избрания президентом Владимира Путина, взаимоотношения с другими российскими спецслужбами и госструктурами, вовлеченность в политические и экономические конфликты. Приведен краткий обзор деятельности основных структурных подразделений ФСБ. Повышенное внимание — в связи с их особой вовлеченностью в политические, экономические и элитные конфликты — уделено таким подразделениям, как Служба экономической безопасности (СЭБ) и 6-я служба Управления собственной безопасности (УСБ).
По мнению авторов доклада, для установления независимого контроля над ФСБ был бы полезен опыт таких крупных стран, как Великобритания и Германия. «Чтобы ФСБ начала работать в интересах всего общества, а не только отдельных и весьма узких групп влияния, необходимо провести реформу в четырех направлениях», — говорится в докладе. Во-первых, должны быть созданы реально работающие инструменты по контролю за спецслужбой, доступные для независимых от нее лиц. Целью таких инструментов является как защита прав частных лиц, так и общий надзор за деятельностью спецслужбы. Во-вторых, следует «разгрузить ФСБ, освободив ее от обязанностей, которые не связаны напрямую с обеспечением государственной безопасности»: необходимо «четко и исчерпывающе определить границы полномочий ФСБ, исключая возможные пересечения с другими правоохранительными органами». В-третьих, «необходимо пересмотреть систему оценки эффективности спецслужб, переориентировав ФСБ главным образом на профилактику и предотвращение угроз безопасности общества». И, в-четвёртых, у ФСБ надо оставить лишь аналитические и оперативно-розыскные полномочия по сбору и оценке информации о потенциальных угрозах конституционному строю, считают авторы доклада: «Реализовывать полученную информацию и повторно оценивать ее достоверность будут другие правоохранительные органы, что позволит повысить независимость и непредвзятость».
Доклад оставляет противоречивые впечатления, говорит источник, близкий к спецслужбам. С одной стороны, трудно спорить с тем, что прокурорский надзор над ФСБ давно превратился в фикцию и это создает благоприятные условия в том числе и для коррупции. Нельзя не согласиться и с тем, что функции отдельных служб, в том числе СЭБ и УСБ, четко не прописаны и позволяют привлекать их к конфликтам в политической и экономической верхушке. Однако с учетом того, что уголовное дело самого Ходорковского сопровождала СЭБ, вряд ли стоит считать суждения этого доклада независимыми, продолжает собеседник «Ведомостей». Кроме того, по его мнению, судя по некоторым утверждениям, авторы путаются в базовых понятиях Уголовно-процессуального кодекса, путая оперативную работу со следствием, а описывая деятельность таких подразделений, как 6-я служба УСБ, пользуются материалами, публикация которых была инициирована самой спецслужбой в оперативных целях. Что касается предложений по реформированию, то, отвлекаясь от их авторства, простое дробление и передача части функций в другие структуры ничего не даст, полагает собеседник. Просто возникнет несколько центров, которые точно так же будут вовлечены в те же самые процессы борьбы элит и хозяйствующих субъектов, и печальная история РУБОП и ДЭБ/ГУЭБ МВД, налоговой полиции и некоторых других организаций — тому пример.
После развала Советского Союза начало набирать обороты демократическое движение, и тогда стало ясно, что ни у кого нет выстроенных программ, что делать в той или иной сфере жизни, вспоминает политолог Алексей Макаркин: «Был некий набор благих пожеланий, но все понимали, что что-то нужно делать. Ходорковский сейчас делает примерно то же самое. Понятно, что это касается и сферы госбезопасности». Ходорковский считает, что такие предложения когда-нибудь понадобятся, но когда — непонятно, отмечает эксперт: «Россия — страна непредсказуемая. Ленин в 1917 г. говорил швейцарским рабочим, что он-то вряд ли доживет до революции, а через месяц она произошла. Видимо, примерно так же рассуждает и Ходорковский. И предлагает план, как должно выглядеть реформирование тех или иных структур». Кроме того, есть опыт 1970-1990-х гг., когда для силовиков был драматический период, указывает Макаркин: «КГБ ликвидировали, забрали часть полномочий — достаточно почитать воспоминания офицеров службы. Для демократов этот период тоже не самый лучший, но они, наоборот, считали, что реорганизация КГБ оказалась поверхностной. Многие функции службе были возвращены и она получала новые, остались старые кадры. Поэтому, может, Ходорковский исходит из того, что оппозиции надо предложить какой-то экспертный вариант, если вдруг когда-нибудь в России будут титанические перемены». Однако предложения Ходорковского не будут обсуждать на серьезном уровне, то, что они направлены в администрацию президента, — это троллинг, считает эксперт: «ФСБ, понятно, будет делать все, чтобы эти предложения никогда не были востребованы. Ходорковский же показывает, что не отказался от своих общественных проектов и что поддерживает оппозицию».
«Ведомости» направили в ФСБ запрос о том, собирается ли служба выступать со своей оценкой доклада Центра «Досье».