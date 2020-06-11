Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

После развала Советского Союза начало набирать обороты демократическое движение, и тогда стало ясно, что ни у кого нет выстроенных программ, что делать в той или иной сфере жизни, вспоминает политолог Алексей Макаркин: «Был некий набор благих пожеланий, но все понимали, что что-то нужно делать. Ходорковский сейчас делает примерно то же самое. Понятно, что это касается и сферы госбезопасности». Ходорковский считает, что такие предложения когда-нибудь понадобятся, но когда — непонятно, отмечает эксперт: «Россия — страна непредсказуемая. Ленин в 1917 г. говорил швейцарским рабочим, что он-то вряд ли доживет до революции, а через месяц она произошла. Видимо, примерно так же рассуждает и Ходорковский. И предлагает план, как должно выглядеть реформирование тех или иных структур». Кроме того, есть опыт 1970-1990-х гг., когда для силовиков был драматический период, указывает Макаркин: «КГБ ликвидировали, забрали часть полномочий — достаточно почитать воспоминания офицеров службы. Для демократов этот период тоже не самый лучший, но они, наоборот, считали, что реорганизация КГБ оказалась поверхностной. Многие функции службе были возвращены и она получала новые, остались старые кадры. Поэтому, может, Ходорковский исходит из того, что оппозиции надо предложить какой-то экспертный вариант, если вдруг когда-нибудь в России будут титанические перемены». Однако предложения Ходорковского не будут обсуждать на серьезном уровне, то, что они направлены в администрацию президента, — это троллинг, считает эксперт: «ФСБ, понятно, будет делать все, чтобы эти предложения никогда не были востребованы. Ходорковский же показывает, что не отказался от своих общественных проектов и что поддерживает оппозицию».