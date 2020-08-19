Запад и Россия обсуждают ситуацию в Белоруссии

Судя по всему, в Москве опасаются «украинского сценария» в Белоруссии, а также полагают, что на Украине этот сценарий в значительной степени был реализован благодаря вмешательству западных стран, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Кроме того, президент Путин подтвердил, что в случае значительного вмешательства Россия может такое вмешательство пресечь, напоминает Кортунов. Несмотря на то что формулировки в соответствующих сообщениях Кремля были очень размытыми, можно выстроить целый веер различного рода возможных действий Москвы в ответ на вмешательство – начиная от защиты Белоруссии в международных организациях, недопущения принятия антибелорусских или антилукашенковских резолюций в Совете Безопасности ООН и вплоть до оказания братской помощи, возможно даже в силовых вариантах, рассуждает Кортунов. «Можно предположить, что Россия также готова сейчас проявить максимальную гибкость в выстраивании экономического сотрудничества с Белоруссией. Но это вряд ли повлияет на ситуацию, поскольку это все скажется на белорусском обществе не сразу», – добавляет собеседник «Ведомостей».