Мандат умершего депутата Вахи Агаева может достаться бывшему губернатору Сергею Левченко

Неформально обсуждение уже идет, говорят два партийца. По их словам, мандат могут передать Сергею Левченко, который до конца 2019 г. был губернатором Иркутской области. «Сам Левченко вопрос о получении мандата не поднимал», – сказал человек, близкий к Левченко. Передача мандата Левченко может стать компенсацией за отставку с губернаторского поста по просьбе руководства КПРФ, говорит партиец: до этого экс-губернатору обещали повышение по партийной линии – место заместителя Зюганова в ЦК КПРФ. Левченко подал заявление президенту Владимиру Путину об отставке с поста губернатора «по собственному желанию». При этом он заявлял после отставки, объясняя ее, что многие люди «начали страдать только из-за того, что публично поддерживали» его. Решение о судьбе партийного статуса Левченко откладывается и из-за коронавируса: первый очный пленум ЦК, где могут поднять кадровый вопрос, состоится 24 октября.