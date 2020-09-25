Мандат умершего депутата Вахи Агаева может достаться бывшему губернатору Сергею Левченко

Мандат умершего депутата Вахи Агаева может достаться бывшему губернатору Сергею ЛевченкоВ КПРФ неофициально начали обсуждать кандидатов на это место в Госдуме
Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев скончался 23 сентября от коронавируса, сообщили в партии. Это первый член нижней палаты парламента, умерший от коронавируса.
Агаева собеседники «Ведомостей» в КПРФ называли одним из спонсоров партии. РБК отмечал, что контролируемая Агаевым компания «Юг-нефтепродукт» в 2016 г., когда проходили прошлые выборы в Госдуму, пополнила бюджет партии на 43 млн руб. Агаев баллотировался в федеральной десятке партсписка КПРФ, которая гарантирует мандат в случае преодоления партией проходного барьера (за мандаты борются представители региональных групп, на которые разбит партсписок).
Поскольку Агаев избрался в «десятке», то решением президиума ЦК КПРФ в соответствии с законом «О выборах депутата Госдумы» можно передать ставший вакантным мандат кандидату из списка партии в любой региональной группе, говорит собеседник в руководстве КПРФ: «Окончательное решение за Геннадием Зюгановым, а он принципиально не подходит к обсуждению таких вопросов девять дней после смерти человека». С того момента как Госдума официально лишит Агаева мандата, у партии будет 14 дней на то, чтобы определиться с будущим депутатом. Иначе решение о передаче мандата в одну из региональных групп (с большим числом голосов) примет Центральная избирательная комиссия.
Сейчас неэтично и преждевременно обсуждать вопрос передачи мандата, сказал «Ведомостям» зампред ЦК КПРФ по кадрам Юрий Афонин.
Неформально обсуждение уже идет, говорят два партийца. По их словам, мандат могут передать Сергею Левченко, который до конца 2019 г. был губернатором Иркутской области. «Сам Левченко вопрос о получении мандата не поднимал», – сказал человек, близкий к Левченко. Передача мандата Левченко может стать компенсацией за отставку с губернаторского поста по просьбе руководства КПРФ, говорит партиец: до этого экс-губернатору обещали повышение по партийной линии – место заместителя Зюганова в ЦК КПРФ. Левченко подал заявление президенту Владимиру Путину об отставке с поста губернатора «по собственному желанию». При этом он заявлял после отставки, объясняя ее, что многие люди «начали страдать только из-за того, что публично поддерживали» его. Решение о судьбе партийного статуса Левченко откладывается и из-за коронавируса: первый очный пленум ЦК, где могут поднять кадровый вопрос, состоится 24 октября.
«Левченко – узнаваемая для партии фигура. Передачу мандата кому-то из спонсоров КПРФ из числа «неочевидных кандидатов» внутри списка будет затруднительно объяснить в предвыборный год», – говорит собеседник в КПРФ. Одним из таких кандидатов в руководстве КПРФ назвали предпринимателя Вадима Кумина, бывшего кандидата в мэры Москвы, который проиграл в одномандатном округе выборы в Мосгордуму 2019 г. кандидату «Яблока» Дарье Бесединой.
Для «собственной раскрутки перед выборами в Госдуму 2021 г.» партия может предложить передать мандат кандидату в президенты от КПРФ 2018 г. Павлу Грудинину, директору совхоза им. Ленина, это обсуждается, сказал «Ведомостям» собеседник в КПРФ, хотя это и не проходной вариант. Грудинин шел на думские выборы девятым номером в региональной группе КПРФ по Московской области. В 2019 г. после смерти депутата Госдумы пяти созывов академика Жореса Алфёрова директору совхоза не удалось получить мандат. ЦИК отказал Грудинину, сославшись на то, что тот не закрыл свои зарубежные счета на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы. В итоге мандат был передан в Красноярскую региональную группу предпринимателю Михаилу Берулаве.