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Стало известно, кого из руководителей Думы чаще упоминают СМИ

Многих депутатов активнее упоминают местные, а не федеральные медиа
Максим Иванов
Пресс-служба Госдумы

Как показали данные исследования компании «Медиалогия» (проведенного для «Ведомостей»), не все представители руководства Госдумы за год до выборов равномерно присутствуют в федеральных и региональных СМИ.

Высшее руководство

Лидер по упоминаниям – спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»): 37 888 в федеральных СМИ и 45 130 – в региональных. Володин избирался в Госдуму в 2016 г. во главе региональной группы по Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областям. Почти половина упоминаний в местных СМИ (19 749) с 1 января 2020 г. пришлась именно на его родную Саратовскую область. Источники «Ведомостей» говорили, что пока окончательно не решен вопрос, пойдет Володин по списку, возглавив региональную группу, или по одномандатному округу в области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных