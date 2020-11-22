Стало известно, кого из руководителей Думы чаще упоминают СМИ

Лидер по упоминаниям – спикер Вячеслав Володин («Единая Россия»): 37 888 в федеральных СМИ и 45 130 – в региональных. Володин избирался в Госдуму в 2016 г. во главе региональной группы по Волгоградской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской областям. Почти половина упоминаний в местных СМИ (19 749) с 1 января 2020 г. пришлась именно на его родную Саратовскую область. Источники «Ведомостей» говорили, что пока окончательно не решен вопрос, пойдет Володин по списку, возглавив региональную группу, или по одномандатному округу в области.