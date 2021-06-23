Александр Бабаков и Владимир Меньшов пойдут в Госдуму с лидерских позиций«Справедливая Россия» готовится увеличить общефедеральную часть списка с трех до пяти человек
В общефедеральную часть списка «Справедливой России» на выборах в Госдуму войдут актер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, до последнего времени первый зампред партии «За правду». О том, что такой вариант рассматривается, «Ведомостям» рассказали два собеседника в центральном аппарате партии. На совещании с новыми соратниками – экс-руководителями партий «За правду» Захаром Прилепиным и Геннадием Семигиным – председатель «Справедливой России» Сергей Миронов говорил, что общефедеральную часть списка нужно расширить, рассказывает один из собеседников «Ведомостей», прежде были договоренности, что Миронов, Прилепин и Семигин поведут список втроем.
Расширение общефедеральной части списка с трех до пяти человек подтверждает источник в руководстве партии, отмечая: «Процесс переговоров еще идет». Глава избирательного штаба «Справедливой России» депутат Госдумы Валерий Гартунг отказался от комментариев. Руководитель центрального аппарата партии Дмитрий Гусев сказал, что состав лидеров списка – это секрет.
Меньшов, по словам одного из этих собеседников в центральном аппарате партии, должен «украсить и сделать более узнаваемым» нынешний федеральный список кандидатов. В мае Гусев говорил «Ведомостям», что Меньшова планируется выдвинуть в Москве во главе одной из крупных региональных групп внутри списка партии, на которые поделят столицу. В пресс-службе партии сообщили, что Меньшов недоступен для журналистов. Появление в этой части списка Бабакова, по словам источника в партии, вполне логично: с одной стороны, он понятен для администрации президента, с другой – он может стать одним из главных спонсоров кампании «Справедливой России» и ему требуется место с гарантией прохождения в Госдуму. Именно лидеры части списка сразу получают мандаты, после того как партия проходит заградительный барьер в 5% голосов. Бабаков не был доступен для журналистов.
Прежде обсуждалось, что Бабаков выдвинется в Госдуму от региональной группы «Справедливой России», включающей Воронежскую и Тамбовскую области. Он уже работал в нижней палате парламента. В 2006 г. он недолгое время также был лидером «Родины» после попавшего в опалу Дмитрия Рогозина. Именно Бабаков участвовал в создании «Справедливой России» на базе «Родины» и до 2011 г. был вице-спикером Госдумы от справороссов, пока не ушел в ОНФ.
«Ведомости» писали 30 марта со ссылкой на источник в партии, что Миронов на предвыборном съезде в июне может передать полномочия председателя партии «кому-то помоложе вроде Прилепина», а сам остаться «почетным председателем партии». 17 июня Миронов по итогам завершения работы седьмого созыва Госдумы собрал и депутатов фракции, и сотрудников аппарата в Музее геологии имени Вернадского и «выступал весело», говорит справоросс. Близкий к АП источник «Ведомостей» утверждает, что вбросы о смене лидера партии «разогревают повестку» перед съездом, чтобы к нему был такой же интерес, как к съезду единороссов.
Собеседник в руководстве партии заявил вчера «Ведомостям», что до сих пор не исключен сценарий со сменой лидера на съезде. Еще один партиец говорит, что старые представители «Справедливой России» контролируют до 90% делегатов съезда и любые решения, которые примет съезд, в том числе кадровые, могут быть приняты, только если «этого захочет сам Миронов».
Съезд является центральным руководящим выборным органом, который вправе принять или отменить любое решение, в том числе досрочно прекратить полномочия председателя, говорит эксперт в области избирательного законодательства Антон Рудаков. А в иных случаях полномочия прекращаются досрочно только при добровольной отставке, приостановлении или прекращении членства в партии. Сценарий с отставкой на съезде похож на слухи, если она не станет неожиданно добровольной, добавил он.