Александр Бабаков и Владимир Меньшов пойдут в Госдуму с лидерских позиций

Меньшов, по словам одного из этих собеседников в центральном аппарате партии, должен «украсить и сделать более узнаваемым» нынешний федеральный список кандидатов. В мае Гусев говорил «Ведомостям», что Меньшова планируется выдвинуть в Москве во главе одной из крупных региональных групп внутри списка партии, на которые поделят столицу. В пресс-службе партии сообщили, что Меньшов недоступен для журналистов. Появление в этой части списка Бабакова, по словам источника в партии, вполне логично: с одной стороны, он понятен для администрации президента, с другой – он может стать одним из главных спонсоров кампании «Справедливой России» и ему требуется место с гарантией прохождения в Госдуму. Именно лидеры части списка сразу получают мандаты, после того как партия проходит заградительный барьер в 5% голосов. Бабаков не был доступен для журналистов.