«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений

«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделенийПартия хочет оценить свой кадровый потенциал
«Единая Россия» после выборов в Госдуму решила оценить свои резервы. О введении системы ключевых показателей эффективности (KPI) для отделений партии, которые есть во всех 85 субъектах Федерации, «Ведомостям» рассказали три собеседника в «Единой России». Создание системы KPI «Ведомостям» подтвердил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.
Первым из KPI для отделений стало формирование базы сторонников партии. Среди критериев оценки этой базы – их количество и лояльность партии, рассказывает один из источников «Ведомостей». Единороссы на местах должны будут проанализировать, кто числится среди сторонников партии, и «почистить ряды», отмечает он: «Нужно, чтобы 90% сторонников были лояльны, т. е. готовы прийти на выборы и проголосовать за партию». При этом для разных регионов собственный KPI по численности и лояльности сторонников, поскольку и к партии везде относятся по-разному, отмечает источник. Общая база сторонников, по оценкам собеседников «Ведомостей», – 40 млн человек.
Кроме того, в дальнейшем планируется ввести медийный KPI для депутатов партии всех уровней, говорит один из партийцев. В частности, будет отслеживаться, как они рассказывают в медиа об исполнении партийной программы. Основная задача партии к президентским выборам 2024 г. и парламентским выборам 2026 г. – это активизация процессов, связанных с агитацией, говорит Сидякин. Депутаты разных уровней, которых у партии 200 000, должны сопровождать реализацию инициатив из партийной программы, сказал он.
«Единая Россия», вероятно, хочет избавиться от мертвых душ в региональных отделениях, где числятся все члены партии и ее сторонники, говорит вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский. Для того чтобы привлечь новых людей в число сторонников и членов партии, надо опираться на местных активистов и лидеров общественного мнения, которых требуется «карьерно мотивировать», отмечает он. Введение KPI создает риски того, что регионы будут предоставлять в центр недостоверную информацию, опасается Туровский. Это скорее попытка новой встряски региональных отделений, чтобы они не расслаблялись после выборов, считает политолог Михаил Виноградов. Важнее было бы адаптировать региональные отделения к местной повестке и рискам, считает он.
Ранее «Ведомости» писали, что KPI введены для нынешних депутатов «Справедливой России» и разрабатываются для «Новых людей». В КПРФ и ЛДПР публично отрицают существование KPI. Своего рода система KPI вводилась у единороссов и перед выборами в Госдуму 2021 г., писали «Ведомости», но для потенциальных кандидатов. Тогда анализировалась работа депутатов в регионах, поддержка партии, поддержка со стороны губернаторов, рейтинг и публичная работа по партийной повестке, законотворческая активность и эффективность.