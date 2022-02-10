«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений

«Единая Россия», вероятно, хочет избавиться от мертвых душ в региональных отделениях, где числятся все члены партии и ее сторонники, говорит вице-президент Центра политтехнологий Ростислав Туровский. Для того чтобы привлечь новых людей в число сторонников и членов партии, надо опираться на местных активистов и лидеров общественного мнения, которых требуется «карьерно мотивировать», отмечает он. Введение KPI создает риски того, что регионы будут предоставлять в центр недостоверную информацию, опасается Туровский. Это скорее попытка новой встряски региональных отделений, чтобы они не расслаблялись после выборов, считает политолог Михаил Виноградов. Важнее было бы адаптировать региональные отделения к местной повестке и рискам, считает он.