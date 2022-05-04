Евросоюз обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла

За день до появления сообщений о возможном включении предстоятеля РПЦ папа римский Франциск рассказал детали прошедшей 16 марта беседы по видеосвязи с патриархом Кириллом в интервью Corriere della Sera. По словам главы католической церкви, патриарх говорил тогда с ним 40 минут, из которых половину времени «с картой в руках зачитывал все обоснования» для военной спецоперации России на Украине. Франциск, по его словам, отвечал, что, говоря о военных аспектах, «ничего в этом не понимает» и задача предстоятелей церкви заключается в поиске «пути мира, чтобы положить конец обстрелам», а «патриарх не может превратиться в путинского алтарника (ит. сhierichetto. – «Ведомости»)». В РПЦ позже заявили о «некорректной тональности» в изложении папой Франциском беседы с патриархом.