Евросоюз обсуждает введение санкций против патриарха Кирилла

Евросоюз обсуждает введение санкций против патриарха КириллаНо на саму РПЦ ограничения вряд ли серьезно повлияют, говорят эксперты
Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский и всея Руси Кирилл может оказаться под персональными санкциями Евросоюза в рамках шестого пакета ограничений из-за военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщили Аgence France Press со ссылкой на документ и газета New York Times со ссылкой на европейских дипломатов, ознакомившихся с ним.
Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что возможное включение патриарха в санкционный список Евросоюза «не имеет ничего общего со здравым смыслом». «Чем более неизбирательными становятся санкции, чем более они теряют связь со здравым смыслом, тем более отдаленным становится достижение мира», – написал Легойда в своем Telegram-канале. В юридическом отделе Московской патриархии «Ведомостям» заявили, что пока не предпринимали никаких действий в связи с информацией о возможных санкциях в отношении патриарха Кирилла, но, несмотря на сомнения в действенности таких ограничений, возможность введения санкций воспринимают как реальную.
Повод для возможных санкций в отношении патриарха издания не указывали. За день до появления соответствующей информации, 3 мая глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пояснял, что в санкционный список ЕС будут внесены те физлица, которых посчитают «субъектами дезинформации». В тот же день Кирилл в проповеди заявил, что Россия «никогда ни на кого не нападала», а «защищала свои рубежи».
Наложить санкции на Кирилла первыми предложили власти Литвы в конце апреля за то, что предстоятель РПЦ, по мнению Вильнюса, «поддерживает [специальную военную операцию]». Власти страны тогда также заявили о том, что принимают участие в обсуждениях отделения Литовской православной церкви от Московской патриархии, но «это прежде всего вопрос самоопределения народа и общины».
За день до появления сообщений о возможном включении предстоятеля РПЦ папа римский Франциск рассказал детали прошедшей 16 марта беседы по видеосвязи с патриархом Кириллом в интервью Corriere della Sera. По словам главы католической церкви, патриарх говорил тогда с ним 40 минут, из которых половину времени «с картой в руках зачитывал все обоснования» для военной спецоперации России на Украине. Франциск, по его словам, отвечал, что, говоря о военных аспектах, «ничего в этом не понимает» и задача предстоятелей церкви заключается в поиске «пути мира, чтобы положить конец обстрелам», а «патриарх не может превратиться в путинского алтарника (ит. сhierichetto. – «Ведомости»)». В РПЦ позже заявили о «некорректной тональности» в изложении папой Франциском беседы с патриархом.
Заявления папы Франциска
В том же интервью Corriere della Sera папа Франциск, однако, высказал предположение, что начало Россией специальной военной операции на Украине могло быть вызвано «лаем НАТО в дверь России» и гневом, появление которого, «возможно, спровоцировали». Папа римский также отметил, что передал в Москву через госсекретаря Святого Престола кардинала Пьетро Паролина на двадцатый день войны предложение о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которые так и не получил ответа. Франциск подчеркнул, что в первую очередь хочет приехать именно в Москву, а не в Киев, так как «сначала должен встретиться с Путиным».
Возможные санкции против патриарха Московского не будут новым прецедентом в области международного права, так как они вводятся при соответствии действий, высказываний или поведения определенного лица критериям из нормативных правовых актов о санкциях, поясняет руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. «Исключений для определенных лиц или профессий Регламент ЕС 269/2014 и Решение 145/2014 не предусматривают», – отметил Гландин.
Более того, Евросоюз уже вводил санкции в отношении религиозных деятелей, продолжает эксперт. В 2011 г. под ограничения Брюсселя попал бывший англиканский архиепископ Хараре и Машоналенда в Зимбабве Нолберт Кунонга, сторонник многолетнего лидера страны Роберта Мугабе. Он был включен в санкционный список с формулировкой: «самозваный англиканский епископ, громогласный сторонник режима, при совершении актов насилия в отношении сторонников церкви в 2011 г. его последователей поддерживала полиция». В то же время Кунонга был отлучен от церкви за три года до попадания в европейский санкционный список – в 2008 г.
Эксперт российского совета по международным делам Иван Тимофеев считает, что попадание предстоятеля РПЦ осложнит его официальные визиты в целом и вообще любые транзакции, связанные непосредственно с патриархом. Он согласен с Гландиным, что на РПЦ ограничения могут сказаться лишь косвенно и то лишь в случае, если сделки с контрагентами подписывает сам патриарх, вряд ли это будет делаться на практике.