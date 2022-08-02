Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в Кабуле может вызвать раскол среди талибов

Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в Кабуле может вызвать раскол среди талибовВашингтон отчитался об авиаударе по одному из организаторов теракта 11 сентября
США в результате проведенной в Кабуле 31 июля спецоперации уничтожили лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Он был убит в результате авиаудара, сообщил американский президент Джо Байден, говорится в опубликованном в ночь на 2 августа заявлении пресс-службы Белого дома. По данным Reuters, удар был проведен с дрона. Вашингтон считает аз-Завахири, бывшего заместителя ранее ликвидированного американскими спецслужбами Усамы бен Ладена, одним из организаторов теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. и других нападений на американцев.
После безрезультатных поисков аз-Завахири при президентах Джордже Буша, Бараке Обаме и Дональде Трампе год назад американская разведка установила его местонахождение, заявил Байден. А неделю назад, пояснил нынешний американский президент, условия для ликвидации главаря «Аль-Каиды» оказались оптимальными и он дал добро на начало операции. «Теперь правосудие восторжествовало, и лидера террористов больше нет», – заявил Байден, отметив, что при ударе по дому аз-Завахири никто из его родственников не пострадал.
Позже госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном на сайте ведомства заявлении пояснил, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) нарушил данные перед выводом американских войск обязательства, укрывая лидера «Аль-Каиды». Блинкен подчеркнул, что Вашингтон и дальше не будет позволять талибам использовать территорию Афганистана для укрывания террористов, поскольку это угрожает безопасности соседних стран. Но Вашингтон продолжит поставлять гуманитарную помощь населению страны и бороться за соблюдения прав человека, заверил госсекретарь.
Ликвидация аз-Завахири американцами была вопросом времени, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Мухаммад Омар Нессар. Над Афганистаном после вывода американских и британских войск продолжали регулярно проводиться полеты беспилотников, говорит он. Очевидно, что отсутствие каких-то ударов в течение года говорит о том, что талибы продолжали давать американцам какие-то обещания о выполнении договоренностей в отношении «Аль-Каиды». Но «Талибан» в обмен на это надеялся на признание, которого все не происходило, а доверие Вашингтона обещаниям талибов в итоге исчерпалось, полагает Нессар.
«Американцы этой операцией могут дать толчок к расколу внутри страны. Талибы не могут договориться с внешними игроками о признании из-за того, что возглавляемое Сараджуддином Хаккани (талибским главой МВД. – "Ведомости") крыло движения укрывало "Аль-Каиду", – говорит Нессар. – Теперь это крыло может столкнуться с [более умеренной] "кандагарской" группировкой «Талибана». Эксперт считает, что авиаудар по Кабулу ставит ряд окружающих Афганистан стран в трудное положение, ведь они постепенно работали над тем, чтобы если не признать талибов, то сблизиться и де-факто контактировать с ними. Теперь же эти контакты могут показаться слишком рискованными, заключает Нессар.