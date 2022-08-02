Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в Кабуле может вызвать раскол среди талибов

«Американцы этой операцией могут дать толчок к расколу внутри страны. Талибы не могут договориться с внешними игроками о признании из-за того, что возглавляемое Сараджуддином Хаккани (талибским главой МВД. – "Ведомости") крыло движения укрывало "Аль-Каиду", – говорит Нессар. – Теперь это крыло может столкнуться с [более умеренной] "кандагарской" группировкой «Талибана». Эксперт считает, что авиаудар по Кабулу ставит ряд окружающих Афганистан стран в трудное положение, ведь они постепенно работали над тем, чтобы если не признать талибов, то сблизиться и де-факто контактировать с ними. Теперь же эти контакты могут показаться слишком рискованными, заключает Нессар.