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Политика

Уничтожение лидера «Аль-Каиды» в Кабуле может вызвать раскол среди талибов

Вашингтон отчитался об авиаударе по одному из организаторов теракта 11 сентября
Илья Лакстыгал
Айман аз-Завахири, лидер запрещенной «Аль-Каиды», был уничтожен с воздуха / Reuters

США в результате проведенной в Кабуле 31 июля спецоперации уничтожили лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири. Он был убит в результате авиаудара, сообщил американский президент Джо Байден, говорится в опубликованном в ночь на 2 августа заявлении пресс-службы Белого дома. По данным Reuters, удар был проведен с дрона. Вашингтон считает аз-Завахири, бывшего заместителя ранее ликвидированного американскими спецслужбами Усамы бен Ладена, одним из организаторов теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. и других нападений на американцев.

После безрезультатных поисков аз-Завахири при президентах Джордже Буша, Бараке Обаме и Дональде Трампе год назад американская разведка установила его местонахождение, заявил Байден. А неделю назад, пояснил нынешний американский президент, условия для ликвидации главаря «Аль-Каиды» оказались оптимальными и он дал добро на начало операции. «Теперь правосудие восторжествовало, и лидера террористов больше нет», – заявил Байден, отметив, что при ударе по дому аз-Завахири никто из его родственников не пострадал.

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Позже госсекретарь США Энтони Блинкен в опубликованном на сайте ведомства заявлении пояснил, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая группировка) нарушил данные перед выводом американских войск обязательства, укрывая лидера «Аль-Каиды». Блинкен подчеркнул, что Вашингтон и дальше не будет позволять талибам использовать территорию Афганистана для укрывания террористов, поскольку это угрожает безопасности соседних стран. Но Вашингтон продолжит поставлять гуманитарную помощь населению страны и бороться за соблюдения прав человека, заверил госсекретарь.

Ликвидация аз-Завахири американцами была вопросом времени, считает научный сотрудник Института востоковедения РАН Мухаммад Омар Нессар. Над Афганистаном после вывода американских и британских войск продолжали регулярно проводиться полеты беспилотников, говорит он. Очевидно, что отсутствие каких-то ударов в течение года говорит о том, что талибы продолжали давать американцам какие-то обещания о выполнении договоренностей в отношении «Аль-Каиды». Но «Талибан» в обмен на это надеялся на признание, которого все не происходило, а доверие Вашингтона обещаниям талибов в итоге исчерпалось, полагает Нессар.

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«Американцы этой операцией могут дать толчок к расколу внутри страны. Талибы не могут договориться с внешними игроками о признании из-за того, что возглавляемое Сараджуддином Хаккани (талибским главой МВД. – "Ведомости") крыло движения укрывало "Аль-Каиду", – говорит Нессар. – Теперь это крыло может столкнуться с [более умеренной] "кандагарской" группировкой «Талибана». Эксперт считает, что авиаудар по Кабулу ставит ряд окружающих Афганистан стран в трудное положение, ведь они постепенно работали над тем, чтобы если не признать талибов, то сблизиться и де-факто контактировать с ними. Теперь же эти контакты могут показаться слишком рискованными, заключает Нессар.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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