Комиссия Госдумы в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности

Картаполов сказал «Ведомостям», что отдельного заседания комитета, куда пригласили бы этих заместителей министра, не планируется. Собеседник в Госдуме говорит, что на заседании комиссии заместителей министра не было, а были руководители профильных департаментов Минобороны. «Комиссия по рассмотрению закрытых статей бюджета на оборону и национальную безопасность не предполагает вопросов, связанных с мобилизацией, – говорит источник в Госдуме. – Естественно, таких вопросов и не задавали. Эта комиссия суперсекретная, есть определенная процедура ее проведения, которая проходит каждый год, когда в Думе идет принятие бюджета». Другой собеседник подтверждает, что на комиссии подобные вопросы, связанные с текущей ситуацией, в том числе и с проблемами частичной мобилизации, не задаются. Комиссия всегда проходит в закрытом режиме, а документы, которые рассматриваются на ней, идут «под грифом для служебного пользования».