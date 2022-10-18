Комиссия Госдумы в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасности

Комиссия Госдумы в закрытом режиме поддержала принятие бюджета в части обороны и нацбезопасностиВопросов о проблемах частичной мобилизации представителям Минобороны депутаты пока не задавали
Комиссия Госдумы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в закрытом режиме рассмотрела соответствующие статьи бюджета. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
По его словам, на заседание прибыли представители военного ведомства, в том числе отвечающие за материально-техническое обеспечение армии, а также за вооружения. «Они на все вопросы ответили», – заверил Картаполов. На вопрос «Ведомостей», задавали ли им вопросы, касающиеся организации частичной мобилизации, которые возникали в последнее время у парламентариев, Картаполов ответил, что депутаты «задавали им те вопросы, которые считали нужными»: «Поскольку заседание проходило в закрытом режиме, то я не могу раскрывать его содержание».
Член комитета Госдумы по обороне, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев («Единая Россия») заявил 6 октября, что на заседание комитета по обороне 17 октября в Госдуму пригласят заместителей министра обороны: по вооружению – Алексея Криворучко и Михаила Мизинцева, отвечающего за материально-техническое обеспечение. Депутат обозначал конкретную проблему, которая его волнует: ежегодно в рамках бюджета на нужды Минобороны «выделяются деньги в полном объеме», в том числе отдельной статьей идет материально-техническое обеспечение. «Мы сегодня не можем понять, почему наших мобилизованных не можем нормально обуть и одеть. Форма, одежда, оружие – это все». Представитель Гурулева говорил, что заместители министра «будут общаться с комитетами по обороне и бюджету в закрытом режиме [в рамках обсуждения оборонного бюджета на будущий год]».
Картаполов сказал «Ведомостям», что отдельного заседания комитета, куда пригласили бы этих заместителей министра, не планируется. Собеседник в Госдуме говорит, что на заседании комиссии заместителей министра не было, а были руководители профильных департаментов Минобороны. «Комиссия по рассмотрению закрытых статей бюджета на оборону и национальную безопасность не предполагает вопросов, связанных с мобилизацией, – говорит источник в Госдуме. – Естественно, таких вопросов и не задавали. Эта комиссия суперсекретная, есть определенная процедура ее проведения, которая проходит каждый год, когда в Думе идет принятие бюджета». Другой собеседник подтверждает, что на комиссии подобные вопросы, связанные с текущей ситуацией, в том числе и с проблемами частичной мобилизации, не задаются. Комиссия всегда проходит в закрытом режиме, а документы, которые рассматриваются на ней, идут «под грифом для служебного пользования».
Расходы на оборону
В заключении комитета Госдумы по обороне на проект бюджета говорится, что бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» в 2023 г. составят 4,98 трлн руб., в 2024 г. – 4,64 трлн руб. и в 2025 г. – 4,2 трлн руб.
Сам факт проведения заседания комиссии не секрет. О том, что оно состоялось 17 октября, сказал председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Комиссия единогласно поддержала принятие бюджета в первом чтении в части закрытых статей бюджета», – сказал Макаров на заседании своего комитета.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин предположил, что нужно оперативно одобрять поправки в бюджет в связи с мобилизацией и другими событиями в сфере безопасности. «СВО характеризовалась относительно небольшими масштабами и расходами с российской стороны вплоть до сентября. Но теперь ее масштабы резко расширяются, что требует оперативного принятия новых решений по бюджету», – сказал он. По словам директора Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, на таких заседаниях обычно речь идет о расходах бюджета на закупки, ремонт и разработку вооружений, а также на тыловое обеспечение (ГСМ, продовольствие, вещевое довольствие и проч.). Эти направления и курируют соответственно Криворучко и Мизинцев, продолжает он. В связи со СВО на первый план, очевидно, выдвигаются вопросы нехватки каких-то видов вооружения и предметов снабжения и необходимости их дополнительной закупки, в том числе за счет перераспределения средств, говорит Пухов.
Гурулев 6 октября говорил, что Картаполов (бывший замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил) и Василий Пискарев (бывший первый заместитель председателя Следственного комитета) написали письмо генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в снабжении тыла. «Написали письмо генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда же все-таки все это в тылу делось, потому что финансирование тыла производилось в прошлом в полном объеме <...> Внимание, вопрос: где [все это]?» – заявил Гурулев в эфире телеканала «Россия 24». Картаполов сказал «Ведомостям», что пока от Генпрокуратуры ответа не было, «но у них еще есть время».