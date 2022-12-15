Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Председателем Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей ЧирковТакое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования. Такое распоряжение опубликовано на сайте правительства.
«Единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавил Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
До этого времени Чирков занимал должность врио председателя правления фонда, на которую он был назначен в июле 2022 г. Это произошло после того, как Андрей Кигим, возглавлявший Пенсионный фонд России (ПФР) с 2021 г., был освобожден от должности, официально причины отставки не назывались.
Сергей Чирков пришел в ПФР в 2001 г. на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 г. он возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. В июле 2018 г. Чирков стал заместителем председателя правления ПФР.
14 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Согласно документу, новый орган был создан путем присоединения к ПФР Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.
Вопрос объединения социальных фондов обсуждался с 2018 г. Тогда же деятельность фондов стала сближаться, а в конце января 2022 г. Минтруд представил на общественное обсуждение предложения по объединению ПФР и ФСС. Законопроект о создании с 2023 г. единого Фонда пенсионного и социального страхования был внесен в Госдуму 20 мая, 5 июля закон был одобрен нижней палатой парламента.
Уточнялось, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат, поскольку со счета СФР будут осуществляться все выплаты, в том числе пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с профзаболеваниями. Помимо этого, объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачи отчетности — они смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов.
В Минтруде также утверждали, что оптимизация расходов на содержание ПФР и ФСС из-за объединения позволит направить средства на повышение пенсий. Планируется, что будет введен единый тариф страховых взносов, который увеличит социальные пособия в полтора раза. В этом случае к 2025 г. максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет почти на 20 000 руб. – до 57 400 руб., максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660 900 руб. вместо нынешних 435 900 руб., а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет с 94 700 руб. до 143 500 руб. при стаже от восьми лет.
Чирков – деятельный и «знающий» специалист, он прошел «хорошую школу», работая в Минтруда, и сможет вдумчиво подойти к объединению ПФР и ФСС, заявила «Ведомостям» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
«Информационная система уже едина, есть общий контактный центр. Сейчас очень важно объединить коллективы, объединить объекты управления и все объекты, которые необходимо передать для социальных нужд регионов», — отметила она. Чиркову, по словам депутата, предстоит запустить «единую систему» — как социальных выплат гражданам, так и уплаты страховых взносов работодателями. «[Есть] большие дополнительные задачи, которые поставило государство, переданы отдельные полномочия от регионов объединённому фонду, с 1 января начинается выплата универсального пособия», — сказала Бессараб.
В подготовке статьи участвовала Дарья Мосолкина