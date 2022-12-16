Газета
Политика

Москва поддержала идею Эрдогана о трехсторонней встрече с Асадом

Она может способствовать урегулированию в Сирии и завершению изоляции Дамаска
Илья Лакстыгал
Максим Стулов / Ведомости

Россия позитивно относится к предложению президента Турции Реджепа Эрдогана провести встречу российского, сирийского и турецкого лидеров. Об этом «РИА Новости» 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, сейчас Москва проводит контакты с Дамаском по этому поводу. 

Эрдоган 15 декабря заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а до этого -  встречу глав минобороны, МИД и разведслужб. По словам турецкого лидера, «в политике не бывает обид», что выглядит намеком на его ранние требования к Башару Асаду покинуть пост президента Сирии. Эрдоган также обвинял Асада в ответственности за жертвы гражданской войны в стране. 

Турция нанесла удары по сирийским курдам

Но вряд ли Анкара начнет большую военную операцию без санкции США

Эрдоган предложил организовать встречу в контексте своих неоднократно высказанных планов провести военную операцию против курдов на севере Сирии. В середине ноября турецкие ВВС наносили по сирийским курдам массированные авиаудары в ответ на теракты в Стамбуле, в причастности к которым обвинили Рабочую партию Курдистана.

Теперь турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за совместные шаги в координации с Москвой и Дамаском. По мнению Эрдогана, соглашения в Сочи 2019 г., остановившие вторую турецкую операцию против контролирующих север Сирии формирований курдов, предусматривали создание 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе; Фактически эту зону Анкара так и не стала контролировать полностью. Сейчас в ряде населенных курдами районах Сирии проводится совместное российско-турецкое военное патрулирование. 

Это уже не первые заявления турецкой стороны, в которых звучат пожелания наладить контакты с Дамаском. Дипотношения с Сирийской Арабской Республикой Анкара, поддерживающая часть сирийской вооруженной оппозиции с марта 2012 г., разорвала еще на начальном этапе сирийской гражданской войны. 

Так, 5 августа 2022 г. Эрдоган заявил, что Россия заинтересована в контактах между ним и Асадом, но не конкретизировал возможность личной встречи. 19 сентября МИД России заявил, что Москва поддерживает идею об организации встреч между главами МИД Сирии и Турции, а также готова предоставить свою площадку. Об этом сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.  

Анкара намекает на косвенную причастность Вашингтона к теракту в Стамбуле

Причиной в Турции видят поддержку США организаций курдов в Сирии

В то же время 29 ноября официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча Эрдогана и Асада вряд ли состоится до предстоящих в июне 2023 г. президентских выборов в Турции, и для подобного саммита «должны созреть условия». По словам Калына, сейчас между Анкарой и Дамаском поддерживаются контакты на уровне спецслужб. 4 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сам Асад сопротивляется организации встречи с Эрдоганом до выборов, так как считает, что такой контакт может повысить рейтинги и помочь турецкому лидеру переизбраться. 

Вопрос трехсторонней встречи необязательно целиком связан с проблемой планируемой Турцией операции против курдов, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Это скорее повод для запуска диалога с Дамаском,. В таком формате, по мнению эксперта, возможно решить вопрос с курдами и расширением 30-километровой зоны вдоль турецкой границы в контролируемых формально сирийским правительством Тель-Рифате и Манбидже, но не в Кобани (Айн-эль-Арабе) и других районах на северо-востоке, где необходимо контактировать и с покровительствующими курдам США. 

Для России налаживание сирийско-турецких отношений и возможное последующее урегулирование в Сирии с интеграцией курдов в официальные сирийские структуры укрепило бы позиции Дамаска и позволило бы высвободить Москве военные и экономические ресурсы, занятые сейчас его поддержкой и удержанием ситуации, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Это особенно важно на фоне украинского кризиса, поясняет он.

Президенты РФ и ОАЭ обсудили Украину, Сирию и нефть

За три года товарооборот между Россией и Эмиратами вырос с $2,5 млрд до $5 млрд

Более глобальной целью трехсторонней встречи может быть как раз перезапуск отношений Анкары и Дамаска при помощи России, а здесь вопросы гораздо более широкие и разнообразные, говорит Семенов. Это, в частности, проблемы северосирийской провинции Идлиб, контролируемой отчасти и протурецкой оппозицией, и напрямую турецкой армией, и вопрос конституционной реформы в стране, и сирийский мирный процесс в более широком смысле, перечисляет эксперт.

Для Дамаска, несмотря на личные обиды Асада в отношении Эрдогана, важно разблокировать «окно возможностей», чтобы повысить или даже вернуть легитимность на международной арене, и прорвать многолетнюю экономическую блокаду, открытие границ, подчеркивает Семенов.

Завершение гражданской войны в Сирии без прямых контактов с Турцией, и, следовательно, с протурецкой оппозицией, с Асадом невозможно, поскольку не всегда Дамаск согласен с решениями, принимаемыми в астанинском формате (Иран, Россия, Турция), отмечает он.

Наконец, по словам Семенова, очень чувствительным для Эрдогана с точки зрения внутренней турецкой политики в диалоге с Дамаском является фактор более 3,7 млн сирийских беженцев в Турции. Любой сирийско-турецкий официальный контакт будет восприниматься в стране именно в этом ключе.

Если Эрдогану при посредничестве Москвы через налаживание контакта с Асадом удастся добиться урегулирования в Сирии и безопасности южной границы Турции вкупе с выселением сирийских беженцев обратно, нивелированием курдского фактора, это было бы большим подспорьем для грядущих выборов, говорит Надеин-Раевский. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных