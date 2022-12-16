Москва поддержала идею Эрдогана о трехсторонней встрече с Асадом

Москва поддержала идею Эрдогана о трехсторонней встрече с АсадомОна может способствовать урегулированию в Сирии и завершению изоляции Дамаска
Россия позитивно относится к предложению президента Турции Реджепа Эрдогана провести встречу российского, сирийского и турецкого лидеров. Об этом «РИА Новости» 16 декабря заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. По его словам, сейчас Москва проводит контакты с Дамаском по этому поводу.
Эрдоган 15 декабря заявил, что в ходе недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии, а до этого - встречу глав минобороны, МИД и разведслужб. По словам турецкого лидера, «в политике не бывает обид», что выглядит намеком на его ранние требования к Башару Асаду покинуть пост президента Сирии. Эрдоган также обвинял Асада в ответственности за жертвы гражданской войны в стране.
Эрдоган предложил организовать встречу в контексте своих неоднократно высказанных планов провести военную операцию против курдов на севере Сирии. В середине ноября турецкие ВВС наносили по сирийским курдам массированные авиаудары в ответ на теракты в Стамбуле, в причастности к которым обвинили Рабочую партию Курдистана.
Теперь турецкий лидер отметил, что Анкара выступает за совместные шаги в координации с Москвой и Дамаском. По мнению Эрдогана, соглашения в Сочи 2019 г., остановившие вторую турецкую операцию против контролирующих север Сирии формирований курдов, предусматривали создание 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе; Фактически эту зону Анкара так и не стала контролировать полностью. Сейчас в ряде населенных курдами районах Сирии проводится совместное российско-турецкое военное патрулирование.
Это уже не первые заявления турецкой стороны, в которых звучат пожелания наладить контакты с Дамаском. Дипотношения с Сирийской Арабской Республикой Анкара, поддерживающая часть сирийской вооруженной оппозиции с марта 2012 г., разорвала еще на начальном этапе сирийской гражданской войны.
Так, 5 августа 2022 г. Эрдоган заявил, что Россия заинтересована в контактах между ним и Асадом, но не конкретизировал возможность личной встречи. 19 сентября МИД России заявил, что Москва поддерживает идею об организации встреч между главами МИД Сирии и Турции, а также готова предоставить свою площадку. Об этом сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
В то же время 29 ноября официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча Эрдогана и Асада вряд ли состоится до предстоящих в июне 2023 г. президентских выборов в Турции, и для подобного саммита «должны созреть условия». По словам Калына, сейчас между Анкарой и Дамаском поддерживаются контакты на уровне спецслужб. 4 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сам Асад сопротивляется организации встречи с Эрдоганом до выборов, так как считает, что такой контакт может повысить рейтинги и помочь турецкому лидеру переизбраться.
Вопрос трехсторонней встречи необязательно целиком связан с проблемой планируемой Турцией операции против курдов, говорит эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Это скорее повод для запуска диалога с Дамаском,. В таком формате, по мнению эксперта, возможно решить вопрос с курдами и расширением 30-километровой зоны вдоль турецкой границы в контролируемых формально сирийским правительством Тель-Рифате и Манбидже, но не в Кобани (Айн-эль-Арабе) и других районах на северо-востоке, где необходимо контактировать и с покровительствующими курдам США.
Для России налаживание сирийско-турецких отношений и возможное последующее урегулирование в Сирии с интеграцией курдов в официальные сирийские структуры укрепило бы позиции Дамаска и позволило бы высвободить Москве военные и экономические ресурсы, занятые сейчас его поддержкой и удержанием ситуации, подчеркивает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Это особенно важно на фоне украинского кризиса, поясняет он.
Более глобальной целью трехсторонней встречи может быть как раз перезапуск отношений Анкары и Дамаска при помощи России, а здесь вопросы гораздо более широкие и разнообразные, говорит Семенов. Это, в частности, проблемы северосирийской провинции Идлиб, контролируемой отчасти и протурецкой оппозицией, и напрямую турецкой армией, и вопрос конституционной реформы в стране, и сирийский мирный процесс в более широком смысле, перечисляет эксперт.
Для Дамаска, несмотря на личные обиды Асада в отношении Эрдогана, важно разблокировать «окно возможностей», чтобы повысить или даже вернуть легитимность на международной арене, и прорвать многолетнюю экономическую блокаду, открытие границ, подчеркивает Семенов.
Завершение гражданской войны в Сирии без прямых контактов с Турцией, и, следовательно, с протурецкой оппозицией, с Асадом невозможно, поскольку не всегда Дамаск согласен с решениями, принимаемыми в астанинском формате (Иран, Россия, Турция), отмечает он.
Наконец, по словам Семенова, очень чувствительным для Эрдогана с точки зрения внутренней турецкой политики в диалоге с Дамаском является фактор более 3,7 млн сирийских беженцев в Турции. Любой сирийско-турецкий официальный контакт будет восприниматься в стране именно в этом ключе.
Если Эрдогану при посредничестве Москвы через налаживание контакта с Асадом удастся добиться урегулирования в Сирии и безопасности южной границы Турции вкупе с выселением сирийских беженцев обратно, нивелированием курдского фактора, это было бы большим подспорьем для грядущих выборов, говорит Надеин-Раевский.