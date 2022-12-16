Москва поддержала идею Эрдогана о трехсторонней встрече с Асадом

В то же время 29 ноября официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча Эрдогана и Асада вряд ли состоится до предстоящих в июне 2023 г. президентских выборов в Турции, и для подобного саммита «должны созреть условия». По словам Калына, сейчас между Анкарой и Дамаском поддерживаются контакты на уровне спецслужб. 4 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщило, что сам Асад сопротивляется организации встречи с Эрдоганом до выборов, так как считает, что такой контакт может повысить рейтинги и помочь турецкому лидеру переизбраться.