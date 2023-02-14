Эксперты объяснили выбор Киргизии вместо Армении как места для учений ОДКБ

Эксперты объяснили выбор Киргизии вместо Армении как места для учений ОДКБОни должны были пройти в республике еще в 2022 году
Учения миротворческих сил Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в Киргизии помогут властям страны справиться с внутриполитическими вызовами, так они покажут связь с партнерами в альянсе, заявил «Ведомостям» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Киргизия, согласившись принять у себя учения, продемонстрировала свою лояльность [России и ОДКБ], считает он. «Она [Киргизия] при этом ничего не теряет. <…> Более того, как у любой среднеазиатской страны, у нее хватает причин беспокоиться о целостности самой Киргизии, которую все время делят на север и юг. В этом отношении учения ОДКБ могут быть как раз к месту – для демонстрации связи правящих сил с партнерами по содружеству», – сказал Затулин.
ОДКБ проведет учения миротворческих сил альянса «Нерушимое братство – 2023» в Киргизии, сообщил 14 февраля начальник объединенного штаба альянса генерал-полковник Анатолий Сидоров. По его словам, будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции. Эти учения планировалось провести в Армении, но премьер-министр республики Никол Пашинян заявил в январе, что страна не будет их принимать. Он пояснил, что минобороны посчитало «в сложившейся ситуации» нецелесообразным их проведение. Кроме того, Пашинян предложил заменить российских миротворцев в Карабахе на контингент ООН после истечения российского мандата в 2025 г.
Его заявления звучали на фоне блокирования азербайджанскими активистами Лачинского коридора, где проходит единственная дорога из Армении в Карабах. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщали о дефиците продовольствия и лекарств в республике. Как утверждали власти Азербайджана, предлогом для перекрытия коридора стала необходимость проверки грузов для исключения вывоза золота с рудников, контролируемых НКР. С осени 2022 г. Азербайджан и Армения заявляли о желании подписать мирный договор до конца 2022 г., но этого пока не произошло.
В ОДКБ с пониманием отнеслись к позиции Еревана из-за сложившейся в стране ситуации, отмечал в январе пресс-секретарь альянса Владимир Зайнетдинов. Он сообщал, что в ОДКБ прилагают все усилия для выполнения утвержденных планов боевой подготовки войск.
Проведение учений в Армении было невозможным из-за позиции руководства страны, демонстрирующего обиду на ОДКБ «не первый раз» и в разных формах, считает Затулин. Учения ОДКБ – это не разовая акция, а набор мероприятий, которые проводятся в разных странах, зацикливаться именно на учениях в Киргизии неправильно, отмечает научный сотрудник ИМЭМО Дмитрий Стефанович.
«Самый простой ответ здесь – это потому, что они [учения ОДКБ] в Киргизии не случились в 2022 г. В этом году они не случились в Армении, так что самое простое, где-то даже символичное – это провести учения на территории Киргизии, что покажет <…> рабочее состояние ОДКБ как организации», – сказал эксперт «Ведомостям».
В состав ОДКБ входят шесть государств – Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В октябре 2022 г. учения «Нерушимое братство — 2022» должны были пройти в Киргизии на полигоне Эдельвейс, но минобороны республики их отменило. Это решение – продолжение «давно взятого» Киргизией критического курса в отношении организации, говорила «РИА Новости» директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова.
Представители вооруженных сил Киргизии подчеркивали, что отмена учений не означает выход страны из ОДКБ. «Мы их [учения] перенесли на более поздний срок. Подготовка к ним была 99,9%. После отмены учений в соцсетях пишут, что тем самым мы отвергаем ОДКБ. Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны. В соцсетях некоторые силы пытаются столкнуть нас с членами ОДКБ. Ничего у них не выйдет. У нас нет никаких противоречий», — заявил начальник Генштаба вооруженных сил республики Эрлис Тердибеков.