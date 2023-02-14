Эксперты объяснили выбор Киргизии вместо Армении как места для учений ОДКБ

Киргизия, согласившись принять у себя учения, продемонстрировала свою лояльность [России и ОДКБ], считает он. «Она [Киргизия] при этом ничего не теряет. <…> Более того, как у любой среднеазиатской страны, у нее хватает причин беспокоиться о целостности самой Киргизии, которую все время делят на север и юг. В этом отношении учения ОДКБ могут быть как раз к месту – для демонстрации связи правящих сил с партнерами по содружеству», – сказал Затулин.