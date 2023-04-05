Михаил Мишустин встретится с депутатами Госдумы 6 апреля

В день отчета в Госдуме Мишустин рассказал депутатам, что в 2022 г. по России был нанесен санкционный удар, равного которому не было. «Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», – заявил он. Буквально каждый день в 2022 г. правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами, а также постоянно пыталось ответить на вопрос, что будет дальше, говорил Мишустин.