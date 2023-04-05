Михаил Мишустин встретится с депутатами Госдумы 6 апреля

Михаил Мишустин встретится с депутатами Госдумы 6 апреляВ Белый дом приедут члены нижней палаты, которые не успели задать премьеру вопросы на отчете правительства
Как стало известно «Ведомостям», премьер-министр Михаил Мишустин снова встретится с депутатами Госдумы уже на этой неделе. В Белый дом на встречу с главой правительства приедут парламентарии, которые не успели задать свои вопросы Мишустину в ходе отчета правительства в нижней палате. Об этом «Ведомостям» сказали три источника: в Госдуме, в аппарате Белого дома, а также близкий к администрации президента.
По словам одного из источников, встреча пройдет в рамках продолжения «конструктивного диалога Белого дома и парламента». В качестве гостей на Краснопресненской набережной ждут Владимира Кошелева, Бекхана Барахоева, Андрея Исаева («Единая Россия»), Николая Харитонова, Леонида Калашникова (КПРФ), Анатолия Аксакова, Игоря Ананских («Справедливая Россия»), Андрея Лугового (ЛДПР), Ксению Горячеву, Владимира Плякина («Новые люди»).
Депутатов ждут в Белом доме в конце недели, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них уточняет, что встреча вероятней всего пройдет 6 апреля.
Все пленарное заседание Госдумы 23 марта было посвящено отчету правительства. Но тогда не все депутаты, которые хотели это сделать, успели задать премьер-министру свои вопросы. В заключительном слове Мишустин попросил извинения у этих депутатов. И пригласил их в правительство, пообещав, что ответит на все вопросы. «Я вас приглашаю в правительство, где мы сможем поговорить, вы зададите свои вопросы, и я обещаю, что я на них отвечу», – сказал Мишустин.
На следующий день после отчета, 24 марта, Мишустин на заседании правительства сказал, что кабмин утвердит перечень поручений по итогам отчета в Госдуме. Тогда же премьер-министр попросил организовать встречу с депутатами, которые не успели задать свои вопросы: «Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы». Мишустин тогда отметил «конструктивный настрой депутатов [во время отчета кабмина в Госдуме] и их глубокое погружение в проблематику». В ходе подготовки к отчету совместно с парламентом была проведена работа, министры обсудили текущие вопросы с профильными комитетами Госдумы, а сам премьер провел серию встреч с представителями всех думских фракций, напомнил премьер-министр.
В день отчета в Госдуме Мишустин рассказал депутатам, что в 2022 г. по России был нанесен санкционный удар, равного которому не было. «Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», – заявил он. Буквально каждый день в 2022 г. правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами, а также постоянно пыталось ответить на вопрос, что будет дальше, говорил Мишустин.
Премьер заявил, что экономика вернулась на траекторию роста. «Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г.», – отмечал премьер-министр.
В подготовке статьи принимал участие Максим Иванов