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Михаил Мишустин встретится с депутатами Госдумы 6 апреля

В Белый дом приедут члены нижней палаты, которые не успели задать премьеру вопросы на отчете правительства
Елена Мухаметшина
В день отчета в Госдуме Мишустин рассказал депутатам, что в 2022 г. по России был нанесен санкционный удар, равного которому не было / Евгений Разумный / Ведомости

Как стало известно «Ведомостям», премьер-министр Михаил Мишустин снова встретится с депутатами Госдумы уже на этой неделе. В Белый дом на встречу с главой правительства приедут парламентарии, которые не успели задать свои вопросы Мишустину в ходе отчета правительства в нижней палате. Об этом «Ведомостям» сказали три источника: в Госдуме, в аппарате Белого дома, а также близкий к администрации президента.

По словам одного из источников, встреча пройдет в рамках продолжения «конструктивного диалога Белого дома и парламента». В качестве гостей на Краснопресненской набережной ждут Владимира Кошелева, Бекхана Барахоева, Андрея Исаева («Единая Россия»), Николая Харитонова, Леонида Калашникова (КПРФ), Анатолия Аксакова, Игоря Ананских («Справедливая Россия»), Андрея Лугового (ЛДПР), Ксению Горячеву, Владимира Плякина («Новые люди»).

Депутатов ждут в Белом доме в конце недели, говорят собеседники «Ведомостей». Один из них уточняет, что встреча вероятней всего пройдет 6 апреля.

Все пленарное заседание Госдумы 23 марта было посвящено отчету правительства. Но тогда не все депутаты, которые хотели это сделать, успели задать премьер-министру свои вопросы. В заключительном слове Мишустин попросил извинения у этих депутатов. И пригласил их в правительство, пообещав, что ответит на все вопросы. «Я вас приглашаю в правительство, где мы сможем поговорить, вы зададите свои вопросы, и я обещаю, что я на них отвечу», – сказал Мишустин.

Михаил Мишустин представил в Госдуме отчет правительства за 2022 год

Он заявил, что правительство работало в штабном режиме, разрабатывая контрмеры против санкций

На следующий день после отчета, 24 марта, Мишустин на заседании правительства сказал, что кабмин утвердит перечень поручений по итогам отчета в Госдуме. Тогда же премьер-министр попросил организовать встречу с депутатами, которые не успели задать свои вопросы: «Мне кажется, что нам обязательно нужно дать им возможность высказаться, задать свои вопросы». Мишустин тогда отметил «конструктивный настрой депутатов [во время отчета кабмина в Госдуме] и их глубокое погружение в проблематику». В ходе подготовки к отчету совместно с парламентом была проведена работа, министры обсудили текущие вопросы с профильными комитетами Госдумы, а сам премьер провел серию встреч с представителями всех думских фракций, напомнил премьер-министр.

Как депутаты слушали отчет Михаила Мишустина в Госдуме

Он объяснил, что правительство справляется с сильнейшим санкционным ударом по стране

В день отчета в Госдуме Мишустин рассказал депутатам, что в 2022 г. по России был нанесен санкционный удар, равного которому не было. «Запад в самом начале пытался заверить, будто санкции не направлены против наших граждан. И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ», – заявил он. Буквально каждый день в 2022 г. правительство реагировало на санкции и работало в штабном режиме над контрмерами, а также постоянно пыталось ответить на вопрос, что будет дальше, говорил Мишустин.

Премьер заявил, что экономика вернулась на траекторию роста. «Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 г. и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 г.», – отмечал премьер-министр.

В подготовке статьи принимал участие Максим Иванов

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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